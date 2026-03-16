Visita ai tetti del Duomo: il 30 marzo inaugurazione e ingresso gratuito per tutti

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 11:30, sarà inaugurato il nuovo percorso di visita ai tetti del Duomo di Napoli. L’evento si terrà nel nuovo infopoint del MUDD – Museo Diocesano Diffuso, situato nel cortile della Cattedrale, e segna un ulteriore passo nel progetto culturale dedicato alla valorizzazione del patrimonio religioso e artistico della città.

Tutte le info da sapere per l’evento

L’iniziativa nasce all’interno del progetto MUDD, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro, sviluppato a partire dalla visione della Chiesa di Napoli e realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione Vismara e Fondazione Alberto e Franca Riva.

L’apertura del percorso sui tetti è stata resa possibile anche grazie agli interventi di restauro effettuati nel 2015 nell’ambito del Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”. Oggi, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Napoli C’entro, il Capitolo della Cattedrale e il Comune di Napoli, questo spazio viene restituito alla piena fruizione pubblica.

Il nuovo itinerario, intitolato “500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli”, porterà visitatori e cittadini fino a circa 40 metri d’altezza lungo la sommità della Cattedrale. Da qui sarà possibile ammirare una spettacolare vista a 360 gradi sul centro storico della città, sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli, offrendo un’esperienza che unisce meraviglia paesaggistica, storia, fede e tradizione.

Alla presentazione prenderanno parte diverse figure istituzionali e rappresentanti delle realtà coinvolte nel progetto: il direttore della Fondazione Napoli C’entro Vincenzo Porzio, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il presidente della Fondazione CON IL SUD Stefano Consiglio, Noemi Cangiano della Cooperativa La Sorte per il MUDD e l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Al termine della presentazione è prevista la visita inaugurale con una passeggiata sui tetti del Duomo aperta ai partecipanti. Nel corso della giornata, fino alle ore 17:00, il percorso sarà eccezionalmente accessibile al pubblico con ingresso gratuito.

A partire dal giorno successivo, invece, le visite saranno disponibili su prenotazione attraverso i siti duomonapoli.it e muddnapoli.it, permettendo a turisti e cittadini di scoprire uno dei punti panoramici più suggestivi del cuore antico di Napoli.