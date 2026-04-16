Napoli, spazio alla musica emergente alla Casa degli Eventi: Adrenalina lancia un contest di inediti

Si chiama Officina Adrenalina il nuovo format del locale di via Melisurgo a Napoli: uno spazio per artisti emergenti, in particolare per autori ed interpreti di brani inediti.

Officina Adrenalina, un nuovo format dedicato ai cantautori

Adrenalina lancia un nuovo format : officina Adrenalina. È l’idea del locale che ha fatto della musica e degli eventi il proprio core.

Questa volta in calendario c’è un appuntamento dedicato alla musica inedita: a sfidarsi sul palco ci saranno 12 canzoni e altrettanti artisti.

Appuntamento domenica 19 aprile: gli artisti in gara

La data da salvare nel calendario è quella di domenica 19 aprile: alle ore 21 comincerà il contest che vedrà sfidarsi sul palco a suon di note e parole i seguenti artisti.

Paolita – Stranger things

Mebi – Nera come il fuoco

Filly – Ventura

SWOON – Supernove

Professor Mike – Ancora addio, tu e io

Ysus – 1996

Angelo de crescenzo – La prima volta

Ester – Cosa mi fai

Baldi! – Non ti direi

JK – Cellule speciali

Helena – Vado su

Lino Maio – Adrenalina

Il vincitore della serata, decretato dalla giuria, composta da Vesuvio Live e Radio MayDay, e dal pubblico presente riceverà passaggi radio, interviste podcast e articoli. Inoltre, durante la serata, il locale sceglierà 4 performers per le sue serate.

Adrenalina si trova in via Melisurgo 46, Napoli (zona piazza Municipio).