Napoli, spazio alla musica emergente alla Casa degli Eventi: Adrenalina lancia un contest di inediti
Apr 16, 2026 - Giuseppe Mennella
Si chiama Officina Adrenalina il nuovo format del locale di via Melisurgo a Napoli: uno spazio per artisti emergenti, in particolare per autori ed interpreti di brani inediti.
Officina Adrenalina, un nuovo format dedicato ai cantautori
Adrenalina lancia un nuovo format : officina Adrenalina. È l’idea del locale che ha fatto della musica e degli eventi il proprio core.
Questa volta in calendario c’è un appuntamento dedicato alla musica inedita: a sfidarsi sul palco ci saranno 12 canzoni e altrettanti artisti.
Appuntamento domenica 19 aprile: gli artisti in gara
La data da salvare nel calendario è quella di domenica 19 aprile: alle ore 21 comincerà il contest che vedrà sfidarsi sul palco a suon di note e parole i seguenti artisti.
Paolita – Stranger things
Mebi – Nera come il fuoco
Filly – Ventura
SWOON – Supernove
Professor Mike – Ancora addio, tu e io
Ysus – 1996
Angelo de crescenzo – La prima volta
Ester – Cosa mi fai
Baldi! – Non ti direi
JK – Cellule speciali
Helena – Vado su
Lino Maio – Adrenalina
Il vincitore della serata, decretato dalla giuria, composta da Vesuvio Live e Radio MayDay, e dal pubblico presente riceverà passaggi radio, interviste podcast e articoli. Inoltre, durante la serata, il locale sceglierà 4 performers per le sue serate.
Adrenalina si trova in via Melisurgo 46, Napoli (zona piazza Municipio).