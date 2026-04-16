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Napoli, spazio alla musica emergente alla Casa degli Eventi: Adrenalina lancia un contest di inediti

Apr 16, 2026 - Giuseppe Mennella

Si chiama Officina Adrenalina il nuovo format del locale di via Melisurgo a Napoli: uno spazio per artisti emergenti, in particolare per autori ed interpreti di brani inediti.

Officina Adrenalina, un nuovo format dedicato ai cantautori

Adrenalina lancia un nuovo format : officina Adrenalina. È l’idea del locale che ha fatto della musica e degli eventi il proprio core.

Questa volta in calendario c’è un appuntamento dedicato alla musica inedita: a sfidarsi sul palco ci saranno 12 canzoni e altrettanti artisti.

Appuntamento domenica 19 aprile: gli artisti in gara

La data da salvare nel calendario è quella di domenica 19 aprile: alle ore 21 comincerà il contest che vedrà sfidarsi sul palco a suon di note e parole i seguenti artisti.

Paolita – Stranger things
Mebi – Nera come il fuoco
Filly – Ventura
SWOON – Supernove
Professor Mike – Ancora addio, tu e io
Ysus – 1996
Angelo de crescenzo – La prima volta
Ester – Cosa mi fai
Baldi! – Non ti direi
JK – Cellule speciali
Helena – Vado su
Lino Maio – Adrenalina

Il vincitore della serata, decretato dalla giuria, composta da Vesuvio Live e Radio MayDay, e dal pubblico presente riceverà passaggi radio, interviste podcast e articoli. Inoltre, durante la serata, il locale sceglierà 4 performers per le sue serate.

Adrenalina si trova in via Melisurgo 46, Napoli (zona piazza Municipio).

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Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano