Estate di grande musica a Pompei con Renga, Finizio e Anna Tatangelo: ecco le date

Una lunga estate di concerti in piazza per la città di Pompei: un calendario d’eccezione per la città degli scavi. Si parte sabato 21 giugno con la Festa della Musica in piazza Bartolo Longo.

A Pompei un’estate di concerti: Renga, Tatangelo e Finizio

Il ricco antipasto si è già avuto lo scorso 15 giugno con Giusy Ferreri che ha emozionato piazza Schettini per il primo di una lunga serie di concerti che animeranno l’estate pompeiana.

Il ricco programma organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio vedrà esibirsi in città tre personaggi amatissimi dal pubblico: Francesco Renga, Anna Tatangelo e Gigi Finizio.

Sarà quest’ultimo il primo ad esibirsi mercoledì 25 giugno in piazza Schettini per il suo tour “Storie”, a partire dalle ore 21. Sempre in piazza Schettini e sempre alle ore 21, sarà Anna Tatangelo a cantare per la tappa pompeiana del suo Summer Tour 2025 nella serata di venerdì 18 luglio.

Il tour che celebra i vent’anni dalla vittoria di Sanremo per Francesco Renga (nel 2005 con il brano “Angelo”) farà tappa a Pompei il 2 agosto a piazza Schettini e chiuderà un “triplete” di grande musica.

Si parte con la Festa della Musica

Ma non sarà minore l’eccellenza in piazza per l’apertura di questa grande stagione che avverrà con la Festa della Musica che ricorre nel solstizio d’estate, sabato 21 giugno.

In questa data, a partire dalle ore 20.00, in piazza Bartolo Longo avrà luogo la serata organizzata da Pompei Today con il patrocinio di Pro Loco, Comune di Pompei e Regione Campania.

La serata, condotta da Franco Simeri e Sonia Di Domenico vedrà il dj set di Sal & Michael Fenix. Si susseguiranno sul palco la corale Pompei Children’s Choir & “Le Note in Blu”.

Spazio poi alla lirica con Maria Angela Iozzino & Maria Di Lorenzo e Luca Venditto. Una parte della serata sarà dedicata a Napoli con le esibizioni di Sòria, Espedito De Marino, Diego Moreno, Valentino Ranalli & Tony Miele e di Iacentino.

Proprio l’esibizione di Iacentino, l’artista erede vocale di Peppino Di Capri, sarà occasione per un omaggio all’interprete di successi mondiali come “Champagne” e “Roberta”: previsto infatti, in piazza, un “saluto collettivo” videoregistrato che sarà poi inviato a Di Capri.

Tutti gli eventi musicali saranno ad ingresso libero: per ulteriori informazioni visitare il sito istituzionale del comune di Pompei.