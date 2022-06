Ha superato i 50 anni e ha un fisico statuario. Si chiama Gianluca Santoro ed è di Portici il nuovo campione d’Europa del body building europeo. L’uomo ha infatti vinto il campionato europeo Cup Nbbui ottenendo la prestigiosa medaglia. A omaggiarlo è il sindaco Enzo Cuomo con un post sul suo profilo social.

GIANLUCA SANTORO DI PORTICI È IL NUOVO CAMPIONE BODY BUILDING EUROPEO

Un vero orgoglio porticese per il primo cittadino che scrive:

“I nostri complimenti all’ Atleta porticese Gianluca Santoro della palestra STARLINE DI PORTICI

OGGI CAMPIONE D’ EUROPA 🇪🇺OVER 50, CAMPIONATO EUROPA CUP NBBUI

CON LA VITTORIA DI GIANLUCA LA CITTÀ DI PORTICI TRIONFA NEL BODY BUILDING EUROPEO“.

CHI È

Come è possibile leggere sul sito della sua palestra che si avvale di uno staff composto da istruttori e istruttrici qualificati e appartenenti alle federazioni sportive:

“Gianluca inizia a praticare il bodybuilding dall’età di 14 anni, sviluppando subito una grande passione per la disciplina. Partecipa a diverse gare, vincendo dal 1992 al 1996 due grand prix, un campionato regionale, un campionato ‘Sud italiano’ e superando una selezione di campioni italiani di bodybuilding. Dopo aver praticato la disciplina per molti anni decide di aprire una propria palestra coniugando la propria passione con quella della moglie Stefania, insegnante di danza presso la Star Line. Oggi gestisce la Star Line, seguendo la sala attrezzi e fornendo ai clienti i consigli per ottenere o mantenere un’ottima forma fisica“.

Una forma che è stata riconosciuta a livello europeo.