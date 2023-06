Non si fa trovare impreparata all’appuntamento con la Festa della Musica la città di Portici, dove è previsto un ricco manifesto di eventi per il giorno 21 giugno 2023: non soltanto musicali, ma anche gastronomici, artigianali e culturali.

Festa Europea della Musica a Portici: ritorna “Vulcanica Festival”, il villaggio dell’incontro tra culture

L’evento prenderà vita il 21 giugno 2023 nella splendida cornice di Villa Fernandes a Portici, nella centralissima via Diaz: è qui che avranno luogo concerti e workshop educativi, spettacoli di teatro e danza, dibattiti, performances e momenti di incontro. Il cartellone artistico prevede artisti talentuosi provenienti da ogni parte della regione Campania, tutti insieme sul palco per condividere i valori di Vulcanica nelle diverse forme espressive.

Verrà realizzato un vero e proprio villaggio globale con stand enogastronomici e di artigianato artistico, spazi dedicati al benessere per offrire ai giovani, alle famiglie e a tutti, un’occasione di incontro, di gioia condivisa e di riflessione su alcuni temi cruciali, come quelli della salvaguardia ambientale, delle diversità in quanto ricchezza economica e sociale, e della contaminazione tra le culture come fattore di pace e di sviluppo.

“Vulcanica Festival”, nato nel 2021 in concomitanza della Festa della Musica, ha già riscosso successo negli anni scorsi, e si è dimostrata essere un’occasione di sperimentazione e ricerca musicale, ed un momento per favorire l’integrazione fra i diversi generi e sonorità, in nome della libertà espressiva e della valorizzazione delle identità. Una sintesi, insomma, dello spirito generativo della giornata europea dedicata alla musica, che ogni anno al solstizio d’estate collega nella celebrazione di questo linguaggio universale 700 città del nostro continente.

Come nasce la Festa della Musica: dal 1985 il fenomeno sociale che porta la musica nelle strade di 700 città europee

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 700 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

“Vulcanica – Portici Music Fest”, 3 palchi e 13 ore di musica ad ingresso libero: il programma completo

Saranno ben 3 le aree musicali che animeranno Villa Fernandes per il Vulcanica: Dabliu Stage, con seminari e laboratori; Column Stage, dedicata ai vinili e Garden Stage per le esibizioni musicali.

Dabliu Stage

Ore 11.00 Apertura villaggio della musica e stand. Seminario Stage Tamburo

Ore 17.00 Laboratori liuteria

Column Stage

Dalle 22.00 alle 23.00 Reggae Vinyl set – Dub on the Tops Project

Garden Stage

Ore 12.00 Stage danze tradizionali

Ore 16.30 Esibizione dei nuovi cantanti del Portici Choir – Coro della Città di Portici diretti dal Maestro Antonio Faenza

Ore 18.30 “Oscar Montalbano Duo“, con Oscar Montalbano ed Andrea Parente

Ore 18.45 WUM – Massimo D’Avanzo, polistrumentista, programmatore e producer, Carmen Famiglietti, danza e voce, Francesco Paolo Manna percussioni

Ore 19.30 Andrea Tartaglia presenta il singolo e il video di “Core”

Ore 21.00 concerto di Rakele, ospite d’onore Bungaro

La direzione artistica è affidata all’agenzia La Musica Ribelle