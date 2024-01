La Befana arriva a Portici, 2 giorni di festa: tra stand, spettacoli e dolci gratis ai bambini

Epifania 2024 a Portici, festa della Befana

L’Epifania 2024 trascorrerà all’insegna del divertimento a Portici con due giorni di festa, dedicati soprattutto ai bambini, tra corso Garibaldi e Villa Mascolo. Grandi e piccini potranno celebrare l’arrivo della Befana tra giochi, spettacoli, stand e tanti dolciumi.

Epifania 2024, arriva la Befana a Portici: 2 giorni di festa per tutti

Si parte il 5 gennaio dalle ore 9:00 nel largo antistante la scuola Melloni in corso Garibaldi con l’evento La magia dell’Epifania a cura dei commercianti. Per tutta la mattinata si susseguiranno momenti di intrattenimento e animazione con le esibizioni di Mr. Wolf, i balli e i giochi di gruppo.

I bambini potranno divertirsi tra giochi gonfiabili e bolle di sapone oltre a fare il pieno di leccornie grazie alla distribuzione gratuita di cioccolato e caramelle per i più piccoli che riceveranno anche ulteriori gadget. Dalle 9 alle 13 saranno, inoltre, aperti gli stand degli artigiani.

I festeggiamenti proseguiranno a Villa Mascolo il 6 gennaio con l’iniziativa La Befana arriva a Villa Mascolo, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato al Commercio della città di Portici. Qui, a partire dalle 10, avranno inizio gli spettacoli a cura del Teatro dei Burattini Ferrajolo e non mancheranno dolci sorprese per i piccoli spettatori.

“La Befana fa tappa a Portici. Con ben due appuntamenti la città di Portici accoglie anche l’arrivo dell’Epifania. Si parte da venerdì 5 gennaio, dalle 9 alle 13, nel piazzale antistante la scuola Macedonia Melloni, dove i commercianti di corso Garibaldi hanno organizzato una bella mattinata di festa tra dolciumi per bambini, giochi, spettacoli con artisti di strada e ancora stand degli artigiani” – si legge nell’annuncio diffuso via social dal sindaco Enzo Cuomo.

“Il 6 gennaio ci spostiamo invece a Villa Mascolo dove l’amministrazione comunale ha organizzato un’altra mattinata di divertimento, con dolci per i più piccoli e con uno spettacolo con il Teatro dei Burattini Ferrajolo. Non mancate, sarà l’occasione per salutare insieme le festività natalizie“ – ha concluso.