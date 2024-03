Portici, dramma all’alba: treno in corsa investe una persona

Dramma all’alba sulla linea Napoli – Salerno e in prossimità della stazione di Portici dove un treno in transito avrebbe travolto una persona: al momento non si conoscono le dinamiche dell’accaduto, il Gruppo Ferrovie dello Stato si è limitato a comunicare l’interruzione momentanea della tratta ferroviaria con possibili ulteriori disagi alla circolazione.

Dramma a Portici: un treno ha travolto una persona

Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 5 di oggi, 1 marzo, come segnalato nella comunicazione diffusa dall’azienda: “Dalle ore 5:35 sulla linea Napoli-Salerno via Nocera Inferiore, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Portici per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire ritardi, cancellazioni e variazioni. Seguiranno aggiornamenti”.

Attualmente non è ancora stato chiarito se si è trattato di un tentativo di suicidio o di un drammatico incidente, né si conoscono le condizioni della vittima: potrebbe essere deceduta o rimasta gravemente ferita. Sul posto sono giunti i sanitari e le autorità competenti, incaricate di svolgere le opportune indagini.

Fino alle ore 8:15 la circolazione è rimasta completamente bloccata per consentire agli addetti di svolgere i necessari accertamenti. Intanto, in attesa della riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, è stato attivato un servizio sostitutivo con bus. L’ultimo aggiornamento delle 8:25 segnala la graduale ripresa del servizio, dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti. Permangono, tuttavia, rallentamenti fino a 40 minuti per 4 treni regionali, limitazioni per un treno ad Alta Velocità e 8 regionali oltre a cancellazioni di ulteriori 8 corse regionali.