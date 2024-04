Portici, bimba di 18 mesi cade e perde i sensi nella villa comunale: un poliziotto la salva

Una storia a lieto fine quella che si è verificata nella mattinata di ieri a Portici dove un poliziotto, libero dal servizio, ha salvato la vita ad una bambina di 18 mesi che aveva perso conoscenze a seguito di una caduta mentre passeggiava all’interno della Villa Comunale. Tempestivo l’intervento dell’agente che ha attuato una manovra salva-vita evitando la tragedia.

Bambina cade in villa a Portici: un poliziotto la salva

La bimba si trovava all’interno della Villa Comunale di Portici quando improvvisamente sarebbe caduta sull’asfalto, perdendo i sensi a seguito dell’impatto. Il poliziotto, in forza alla Questura di Napoli, che si trovava lì non per lavoro essendo libero dal turno, sarebbe intervenuto dirigendosi verso la piccola, decidendo di effettuare all’istante la cosiddetta manovra salva-vita a borsellino per evitare che rimanesse asfissiata.

Dopo un primo soccorso, i genitori hanno accompagnato la bambina in ospedale con l’aiuto degli agenti del commissariato di Portici – Ercolano che hanno fatto da staffetta, scortando la famiglia fino al nosocomio e riducendo, così, i tempi di arrivo. Per fortuna la bambina ora sta bene.

“Ringraziamo l’ispettore di Polizia che fuori dal servizio ha effettuato il soccorso alla bambina. Una straordinaria prova di professionalità e generosità da parte di un rappresentante delle forze dell’ordine che ha fatto onore alla propria divisa. Un gesto importante che consolida ancor di più il rapporto tra forze dell’ordine e cittadini“ – queste le parole del deputato di Alleanza verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del consigliere comunale di Europa Verde Aldo Agnello.