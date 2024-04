Neuropsichiatria infantile, la soluzione a Portici. Cuomo: “In arrivo due specialisti”

Pare sbloccarsi a Portici la situazione di stallo dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile che, a partire da gennaio, aveva costretto le famiglie dei pazienti ad una vera odissea per seguire i percorsi di cura dei piccoli: avevamo dato voce alla loro denuncia in un articolo del 26 marzo scorso.

Neuropsichiatria infantile a Portici, si sblocca l’empasse

Ad anticiparlo attraverso le sue pagine social è il sindaco Enzo Cuomo: da diversi giorni l’amministrazione comunale si sta relazionando sia con i vertici regionali che con quelli della Asl Napoli 3 Sud per affrontare e risolvere le carenze di specialisti di neuropsichiatra infantile nel distretto sanitario di Portici.

Stando alle parole del primo cittadino porticese, a determinare le difficoltà è stata soprattutto l’oggettiva mancanza di specialisti di tale branca nell’intero territorio regionale. Ma le prime risposte positive sarebbero arrivate attraverso il direttore generale della Asl Napoli 3 Sud, dott. Giuseppe Russo e la direttrice del distretto di Portici, dr.ssa Antonietta Siciliano.

Sarebbe infatti stata attivata la procedura attivata con la richiesta di 76 ore settimanali di copertura per Portici di specialistica ambulatoriale di neuropsichiatria infantile. In attesa dell’espletamento delle procedure e dell’arrivo ad una soluzione stabile e definitiva, dalla prossima settimana per almeno due giorni a settimana ci saranno due specialisti neuropsichiatri infantili che svolgeranno attività di ambulatorio nel distretto di Portici.

Nelle intenzioni dell’amministrazione c’è inoltre la messa a punto di un protocollo d’intesa con l’Asl per mettere a disposizione della neuropsichiatra infantile dei locali comunali da concedere in comodato d’uso. Altra soluzione strutturale sarà il concorso bandito dall’Asl con una delibera dello scorso febbraio, per 10 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile, fra i quali uno spetterà alla città di Portici.

Cuomo: “Così risolviamo i problemi”

“Per la verità i vertici aziendali della ASL erano già fortemente impegnati a trovare soluzioni definitive per le criticità emerse – dichiara il sindaco Cuomo – Questo è il nostro approccio ed il nostro modo, concreto, di contribuire alla risoluzione dei problemi: cercare sempre e comunque una soluzione anche quando le criticità non rientrano direttamente nelle mie competenze o responsabilità.

Ne approfitto per ringraziare l’opera preziosa svolta dalla dr.ssa Silvana Letizia, straordinaria e bravissima neuropsichiatra infantile della Asl a Portici, oggi pensionata che, per anni con grande professionalità ed umanità amorevole ha curato tantissimi nostri bambini”.