Portici, due pulmini per il nuovo lungomare: è più facile raggiungere le spiagge libere

Due nuovi mezzi per il trasporto locale autorizzato a Portici, veicoli a basse emissioni e adatti al trasporto dei cittadini con ridotta mobilità. Il sindaco Enzo Cuomo ha pubblicato sui social le foto dei pulmini, due Mercedes Benz euro 6 a basso livello di emissioni CO2. Una scelta guidata dalla volontà di ridurre l’impatto ambientale e offrire al tempo stesso un servizio che possa essere a misura di ogni cittadino, con orari e destinazioni che coprono tutto il territorio.

Due nuovi mezzi pubblici a Portici

Il primo cittadino spiega: “I nuovi mezzi sono dotati infatti di porte anteriori e posteriori roto traslanti e pedana per accesso disabili su sedia a rotelle. Sono costituiti da 14 posti a sedere di cui 4 sedili pieghevoli e 11 in piedi per un totale di 26 posti. In vista della bella stagione e della conseguente apertura delle spiagge, da quest’estate oltre alle linee azzurra/verde/rossa partirà anche la quarta navetta per il servizio di trasporto presso il lungomare di Portici“.

“Il biglietto potrà essere effettuato a bordo al costo di 1,20 euro. Le navette sono attive dalle ore 7.00 alle 21.00. Per una più completa consultazione degli orari e delle linee a, breve sarà ripristinata anche l’App per conoscere in tempo reale la posizione dei veicoli”.

La città si prepara all’estate

Portici sempre più attenta, dunque, alla qualità della vita dei propri cittadini ma anche di quelli dei comuni limitrofi. La città si pone sempre più come centro in grado di attirare visitatori, specialmente in vista dell’estate, con l’apertura del nuovo lungomare e le numerose spiagge pubbliche già realizzate o in corso di completamento. Nell’ultimo fine settimana a Portici si è registrato un altro pienone, con gli arenili già presi d’assalto dai primi bagnanti, così come era avvenuto nel fine settimana di Pasqua.