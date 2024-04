Meraviglia a Portici, apre il Parco a Mare: 11 mila mq di spiagge attrezzate gratis per tutti

Un vero e proprio Parco a Mare aprirà a Portici per l’imminente stagione estiva: stando a quanto comunicato dal sindaco, Enzo Cuomo, già a partire da giugno la città si doterà di ulteriori spiagge attrezzate e gratis per tutti che andranno ad aggiungersi agli splendidi arenili Cirotto e delle Mortelle, contando sulla totale apertura del nuovo lungomare.

Lungomare, apre il Parco a Mare di Portici: spiagge gratis per tutti

“Per questa estate oltre alla spiaggia Cirotto, circa 6000 mq, dovremmo farcela anche per le spiagge prospicienti la discesa del Viale Camaggio (circa 5000 mq complessivi). L’apertura è programmata per il 15 giugno e la fruizione proseguirà fino a settembre con orari di accesso. Ci saranno docce e wc e le spiagge saranno libere e gratuite” – ha dichiarato il primo cittadino.

“In totale saranno circa 11.000 mq complessivi di superficie spiagge a cui si aggiungeranno tratti di arenile su cui intendiamo realizzare impianti sportivi e giostrine per bambini. Stiamo realizzando un vero e proprio Parco a Mare che rappresenterà un’infrastruttura unica nel suo genere ed un volano di sviluppo del nostro territorio”.

Dopo l’apertura dello scorso luglio della spiaggia Cirotto, poco distante da quella delle Mortelle, la città di Portici entro l’estate inaugurerà nuovi arenili ancora una volta completamente liberi e accessibili a tutti. Non solo mare cristallino e spiagge dove poter concedersi momenti di relax, dunque, ma anche aree dedicate allo sport e allo svago dei più piccoli, oltre ad efficienti servizi igienici messi a disposizione dei bagnanti. Il tutto fruibile da cittadini e visitatori in maniera del tutto gratuita.

“Il Parco a Mare del Waterfront sarà fruibile dalla mattina fino alla sera, ma non di notte. Si potrà accedere dalle rampe del I Viale Camaggio, mentre i disabili con permesso H potranno accedere dal Corso Garibaldi di fronte a via Martiri di via Fani con l’auto in un percorso senza barriere architettoniche” – ha spiegato il sindaco.

“Dal 31 maggio sarà attrezzata la spiaggia delle Mortelle con docce e wc e con un lifo esclusivamente dedicato ai disabili motulesi. Anche questa spiaggia sarà gratuita e libera. Nelle prossime settimane daremo più dettagliate comunicazioni in merito alla fruizione ed alle modalità di accesso alle spiagge“ – ha concluso.