Apre il nuovo Lungomare di Portici con la spiaggia Cirotto: mare e docce gratis per tutti

Apre il primo tratto del nuovo lungomare di Portici, nel Napoletano, per consentire la fruizione della spiaggia Cirotto, la prima del Waterfront in corso d’opera che sarà accessibile dal I Viale Camaggio.

Nuovo lungomare di Portici, apre la spiaggia Cirotto: gratis per tutti

Sia la porzione di lungomare che la spiaggia Cirotto saranno accessibili da oggi, 13 luglio, dalle ore 6:30 alle 20:00. Si tratta di un provvedimento temporaneo, valido fino al 17 settembre, per consentire sia l’accesso al mare che il prosieguo degli interventi per il completamento dei lavori in zona.

Sarà possibile accedervi attraverso la rampa di scale situata presso il I Viale Camaggio, attraversando un sottopasso ferroviario. Altri accessi privi di barriere architettoniche sono in corso di completamento e sarà aperto al pubblico anche un grande parcheggio di 250 posti auto.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Enzo Cuomo: “Carissimi cittadini, ho una bellissima notizia per voi. Il 13 luglio apriamo la prima spiaggia del lungomare, la chiameremo Cirotto. Sarà fruibile a tutti unicamente dalle 6.30 alle 20:00, per motivi di sicurezza, insieme al tratto di lungomare che apriremo”.

“Confidiamo nel vostro grande senso di civiltà, di appartenenza al nostro territorio, perché stiamo realizzando un primo pezzo di questo sogno che volevamo concretizzare da quando abbiamo iniziato questa avventura nell’amministrazione della città. Armatevi di pazienza, voglia di andare al mare, costumi, bottiglie d’acqua, ombrelloni e sedie che dovete portare da casa perché sul posto non ci sono. La spiaggia sarà totalmente gratuita e libera, con docce e bagni gratis. Buon bagno e buon divertimento”.

Nello stesso tempo, diversi interventi sono stati effettuati nella vicina Spiaggia delle Mortelle, dotata ora di attrezzature moderne per le persone affette da disabilità. “Per i diversamente abili abbiamo attrezzato in una maniera straordinariamente inclusiva la spiaggia delle Mortelle che sarà dotata di servizi igienici e docce gratuite ma anche pedane dedicate da percorrere con le carrozzine, spogliatori e spazi dedicati alle persone diversamente abili. Vogliamo fare della spiaggia delle Mortelle una delle più inclusive ed attrezzate della Regione Campania“ – ha concluso il primo cittadino.