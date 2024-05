Al via i lavori della GORI spa nella zona del mercato di Portici: una serie di interventi complessi documentati anche in un video pubblicato dal sindaco Enzo Cuomo. Dopo il ripristino, l’area sarà riqualificata e saranno installate telecamere per il controllo della ZTL.

Lavori nelle strade del mercato di Portici

Lavori in corso a Portici, in particolare sulle strade del cosiddetto asse mercatale ed in particolare a via Enrico Arlotta: interventi alle condotte idriche sotterranee di particolare complessità, come testimonia un video ripostato proprio dal primo cittadino Enzo Cuomo.

Un breve filmato catturato da un tecnico che testimonia la difficoltà dell’intervento: “Dovrei dare una medaglia solo per questo, per non aver ‘scassato’ cose che avrebbero creato 50 mila problemi”, le parole dell’addetto. La perizia degli operai dovrebbe quindi limitare al massimo i disagi per la cittadinanza relativamente alle chiusure e deviazioni stradali necessarie per portare a termine i lavori.

Le modifiche alla viabilità

In particolare, dalle ore 9.00 del 7 maggio 2024 fino alle 24.00 del 10 maggio è stato istituito un divieto di transito temporaneo in via Poli, nel tratto stradale compreso tra via Arlotta ed il civico 33, e nella stessa via Arlotta tra via Poli ed il cortile Reanella. Prevista poi l’inversione dell’attuale senso unico di circolazione di via Marconi ed in particolare del tratto stradale tra l’incrocio con via Giordano e quella con viale Secondo Melina.

Asse mercatale, Cuomo annuncia nuovi interventi

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo ha diffuso sui social il video dei lavori in corso, annunciando che seguiranno più ampi interventi per la riqualificazione e la sicurezza dell’intera zona: in particolare si attende l’installazione delle telecamere di sorveglianza agli ingressi dell’area mercatale.

“Ovviamente questi lavori comporteranno disagi per la viabilità ma restituiranno ai cittadini una zona interamente riqualificata – sono le parole del primo cittadino – Poi si installerà un sistema di videosorveglianza collegato alla ZTL che disciplinerà gli accessi, e saranno attuate le disposizioni relative al regolamento sul commercio nelle aree pubbliche. La politica del fare vincerà sempre contro la politica delle chiacchiere, almeno a Portici e speriamo in tutta l’Italia”.