Pericolo a Portici, la segnalazione: di notte gare tra auto e strade percorse contromano

Corse automobilistiche e strade percorse contromano a tutta velocità a Portici. È quello che denunciano gli amministratori della pagina Facebook “Sicurezza e Vivibilità”, dove si rende conto di una situazione di grande pericolosità per l’incolumità dei cittadini in determinate ore della notte.

Corse tra auto di notte a Portici

Nella segnalazione si denuncia, nelle ore della sera e della notte, che nel “tratto stradale che porta dal Via Paladino fino a Via Diaz (Via Cristoforo Colombo) è un continuo STRIDERE DI GOMME per le auto che GAREGGIANO PER STRADA con pericolo per i pedoni ed i veicoli”. In una ulteriore segnalazione si legge che “La sera e la notte nel tratto stradale che porta da Via Paladino – Villa Mascolo – a Via Antonio de Curtis le auto vi TRANSITANO CONTROMANO CON PERICOLO PER LE AUTO CHE LA PERCORRONO REGOLARMENTE!”.

La richiesta alle autorità è quella di intervenire, magari intensificando le operazioni di video sorveglianza e/o installando dei dossi in modo da dissuadere dal percorrere le strada ad alta velocità. D’altra parte solo pochi giorni, in altre zone, sono stati montati dei dissuasori proprio per arginare il fenomeno dell’alta velocità. Il 29 ottobre si è intervenuto a via Caportano, via Poli (da via L .da Vinci a salire) e via Addolorata; il 30 a via de Lauzieres, via I Immacolata, via II Immacolata e via San Cristoforo.