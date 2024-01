Lutto a Napoli e San Giorgio, morto a 42 anni il manager della Grimaldi: lascia una bimba

Clinica Grimaldi a San Giorgio a Cremano, morto manager Alessandro Salzano

Un grave lutto ha colpito questa mattina la comunità di San Giorgio a Cremano che piange la scomparsa di Alessandro Salzano, manager della clinica Grimaldi, morto all’età di 42 anni. Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco Giorgio Zinno. I funerali si terranno nel pomeriggio a Posillipo.

“Cari concittadini, si è spento all’età di 42 anni Alessandro Salzano, amministratore unico della Consulting & Service Spa, società di gestione della Casa di Cura Andrea Grimaldi che ha sede in via Marconi. La nostra comunità e il mondo dell’imprenditoria perdono un professionista e un uomo dalla grande umanità” – si legge nella nota diffusa via social dal primo cittadino.

“Un manager noto per le sue conclamate capacità imprenditoriali, soprattutto nel settore medico-sanitario. Noto in Campania e in Italia, Salzano era molto apprezzato anche dai dipendenti del gruppo Grimaldi che ne riconoscevano la umanità oltre alla grande professionalità“.

“Una perdita anche per la nostra città a cui era legato e dove lavorava ogni giorno da anni con grande impegno. A nome di tutta la comunità, ci stringiamo al dolore dei familiari tutti” – ha concluso il sindaco Zinno.

Tanti i commenti di cordoglio dei cittadini per la scomparsa dell’imprenditore, molto conosciuto in città, legato all’affermata struttura ospedaliera del territorio, punto di riferimento per i cittadini di San Giorgio a Cremano e non solo. Manager affermato nell’ambito medico-sanitario campano, Alessandro lascia la moglie e una figlia piccola.

“Inizia l’anno con la più triste delle notizie: Alessandro Salzano, l’amministratore unico della Casa di Cura Andrea Grimaldi non è più con noi. Al di là del ruolo e del rapporto lavorativo, Alessandro è stato un amico che mi ha da sempre aiutato e sostenuto da quando dieci anni fa ho iniziato alla Clinica Grimaldi. La tua prematura partenza ha lasciato un vuoto nel mio mondo e nel cuore di tutti coloro che ti hanno conosciuto“ – è il ricordo del collega chirurgo Sergio Marlino.