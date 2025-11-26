Rapito, incappucciato e legato per ore a 15 anni: 2 arresti per il sequestro di San Giorgio

Due persone sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione per il rapimento del ragazzo di 15 anni avvenuto a San Giorgio a Cremano lo scorso aprile.

Rapimento 15enne a San Giorgio a Cremano: 2 arresti

Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, questa mattina, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini, delegate alla Squadra Mobile e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, hanno avuto ad oggetto il sequestro del minorenne avvenuto a San Giorgio a Cremano l’8 aprile 2025. In particolare, il ragazzo sarebbe stato preso di peso e trascinato con forza all’interno di un furgone, trasportato in un appartamento dove veniva tenuto legato e incappucciato. Soltanto dopo varie ore,

sarebbe stato liberato.

Per il suo rilascio, sarebbe stata avanzata al padre della vittima la richiesta di pagamento di un milione e mezzo di euro. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.