Omicidio a Torre Annunziata a due passi dal tribunale: la vittima aveva 24 anni

Brutale omicidio ieri sera, 7 febbraio 2024, a Torre Annunziata poco dopo le 22: a farne le spese un 24enne che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe un pregiudicato di Castellammare di Stabia.

Omicidio a Torre Annunziata, si pensa ad un agguato camorristico

La dinamica ed il movente dell’omicidio sono ancora tutte da accertare, ma le modalità dell’agguato farebbero pensare ad un’esecuzione di camorra: la vittima sarebbe un giovane di Castellammare di Stabia con precedenti. Il fatto è accaduto ieri sera, verso le 22, in Corso Umberto I a Torre Annunziata, in un tratto di strada solitamente molto frequentato per la presenza di numerosi esercizi commerciali, a due passi dal Tribunale oplontino e dallo svincolo autostradale di Torre Annunziata Nord.

La vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo in sella ad uno scooter, guidato probabilmente da un complice: esplosi i primi colpi, il 24enne avrebbe cercato di scappare ma, dopo aver compiuto pochi metri, sarebbe stato raggiunto e freddato dai sicari nei pressi di un rinomato bar della zona.

Indagini in corso: occhio alla videosorveglianza

Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili dell’omicidio. Sotto analisi le immagini della videosorveglianza presente in zona: gli occhi elettronici potrebbero aver catturato particolari importanti per individuare i responsabili.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per ore, per consentire i rilievi della scientifica accorsa sul posto. In breve tempo, oltre alla folla di curiosi, sono accorsi anche parenti ed amici della vittima. Tantissima la paura tra i presenti, essendo una zona sempre molto affollata: i Carabinieri stanno raccogliendo eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Tra le questioni all’attenzione degli inquirenti, proprio il motivo – al momento ancora ignoto – per il quale il pregiudicato stabiese si sarebbe trovato a Torre Annunziata, quasi al confine con Torre del Greco: potrebbe essere questa una delle chiavi per spiegare l’accaduto.