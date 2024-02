La Novartis amplia la sua sede di Torre e offre lavoro: 150 nuove assunzioni entro il 2024

Inaugurata la nuova ala, di circa mille metri quadrati, della Novartis, una delle più importanti aziende farmaceutiche d’Italia, che ha ampliato la sua sede di Torre Annunziata ed entro il 2024 effettuerà almeno 150 nuove assunzioni.

Si amplia la Novartis di Torre Annunziata: 150 nuove assunzioni

L’inaugurazione della nuova struttura dà ufficialmente il via al piano di sviluppo dell’azienda che prevede in Campania un investimento di 80 milioni di euro dei complessivi 350 finanziati entro il 2025 in tutta Italia. Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre ai vertici del gruppo, il presidente nazionale Marcello Cattani e l’amministratore delegato di Novartis Italia Valentino Confalone.

La cerimonia rientra nell’ambito del roadshow di Farmindustria dal titolo Innovazione e Produzione di Valore. L’industria del farmaco: un patrimonio che l’Italia non può perdere e si è svolta all’interno del Campus Novartis per le Life Science di Torre Annunziata.

“L’investimento da 32 milioni di euro nella nuova linea produttiva servirà a produrre farmaci e anche packaging. In un triennio complessivamente parliamo di un intervento di circa 80 milioni di euro. Un ampliamento produttivo che porterà a 150 assunzioni nell’immediato che diventano a regime 300. Aumenta, dunque, il personale che attualmente è di 650 dipendenti” – ha spiegato Confalone all’Ansa.

“Questo stabilimento è strategico per Novartis: da qui esportiamo 90 milioni di euro di valore di produzione in tutto il mondo. E si intende Cina, Stati Uniti e il resto del mondo” – ha concluso.

Novartis: offerte di lavoro

Per rimanere aggiornati sulle opportunità di lavoro offerte da Novartis è possibile consultare la sezione Lavora con Noi del sito ufficiale. Oltre a sfogliare le posizioni aperte in tutta Italia, è possibile inviare anche la propria candidatura spontanea, in attesa di future assunzioni.

Al momento per lo stabilimento di Torre Annunziata si ricercano manutentori meccatronici da impiegare con contratto full time a tempo determinato. Per le prime 150 assunzioni, che comprenderanno diverse tipologie di mansioni, le selezioni non sono ancora attive.