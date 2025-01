Trecase, rubava materiale edile ma lo tradisce il suo outfit: arrestato 51enne di Torre Annunziata

Trecase, furto in via Vesuvio: ladro arrestato - foto Google Maps

Furto a Trecase, in via Vesuvio: i carabinieri arrestano il ladro di materiale edile, uomo già noto alle forze dell’ordine.

Furto a Trecase, arrestato il ladro

I carabinieri della stazione di Trecase hanno tratto in arresto F.A., 51enne originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre materiale edile da un’abitazione in fase di ristrutturazione sita in via Vesuvio.

L’arresto è avvenuto durante un normale pattugliamento della zona. I militari hanno notato F.A. uscire dal cantiere, trasportando con sé diverso materiale. Tuttavia, il suo abbigliamento ha destato sospetti: nulla che facesse pensare che si trattasse di un operaio. Insospettiti dalla scena, i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

Valore della refurtiva: 600 euro

Le successive verifiche hanno confermato i sospetti degli agenti: il materiale edile, dal valore complessivo di circa 600 euro, era stato rubato dall’abitazione in ristrutturazione. F.A., colto in flagranza di reato, è stato immediatamente arrestato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Attualmente, il 51enne è in attesa di giudizio e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per verificare se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili nella zona.

L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza costante da parte delle autorità e della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette, al fine di contrastare fenomeni di microcriminalità che minacciano la sicurezza delle città.