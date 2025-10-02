Torre Annunziata, torna il Paniere Vesuviano: laboratori, animazioni e sapori nell’isola pedonale

Dal 5 ottobre torna a Torre Annunziata il mercato della terra Paniere Vesuviano. Dalle 9.30 alle 13.30 il Corso Umberto I sarà chiuso al traffico (da via Gino Alfani a via dei Mille), per ospitare gli stand dei produttori e delle associazioni che parteciperanno alla giornata organizzata da Slow Food e comune di Torre Annunziata.

Il programma del 5 ottobre del Paniere Vesuviano

Il filo conduttore della giornata è la pasta: si comincia col laboratorio artigianale di lavorazione delle cuccetelle grazie alla collaborazione del Pastificio Setaro e dell’associazione Familiar-Mente APS.

La mattinata sarà impegnata anche per i più piccoli, grazie al laboratorio alla scoperta delle erbe aromatiche del territorio vesuviano, organizzato dagli studenti della sezione H della scuola secondaria Pascoli.

A seguire si terrà il laboratorio della terra: “Cosa sono i Presidi Slow. La storia della Papaccella Riccia Napoletana Presidio Slow Food” , tenuto da Gennaro Sodano dell’azienda agricola Sodano, referente del Presidio Slow Food.

Dopo il successo del format “Le giornate di primavera” durante i mesi primaverili, anche ora l’iniziativa si estende ai commercianti: partecipa infatti l’ACTA, l’associazione che riunisce i commercianti di Torre Annunziata, per questo nel corso della mattinata molti negozi saranno aperti per arricchire l’offerta ai cittadini.

I sapori del territorio tra le strade pedonali: le parole dell’assessore Alfonso Ascione

“Crediamo molto nel format dell’isola pedonale la domenica mattina – spiega l’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione – rappresenta una soluzione nuova che unisce un’iniziativa che funziona da tempo, come il Mercato della Terra di Slow Food, con il tessuto economico e culturale cittadino.

“La pasta e l’arte bianca rappresenta un elemento identitario di Torre Annunziata, per questo abbiamo dato un tocco di novità per questo nuovo appuntamento, prevedendo laboratori e attività dedicati alla pasta”.





L’appuntamento con l’isola pedonale di slow food parte il 5 ottobre ma è fisso ogni prima domenica del mese.