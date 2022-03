Ieri è stato un pomeriggio di paura all’Ospedale Maresca di Torre del Greco dove si è registrato un principio di incendio che ha messo in agitazione medici e pazienti. Il fumo nero e denso ha fatto subito scattare l’allarme e per fortuna non si sono registrati danni particolari alla struttura.

PRINCIPIO D’INCENDIO ALL’OSPEDALE DI TORRE DEL GRECO

Il giorno dopo si fa un bilancio di quanto accaduto. Il fuoco sarebbe divampato nei locali dell’ex cucina dell’ospedale ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Immediatamente sono scattati gli allarmi sonori interni che hanno allertato il personale che è intervenuto con estintori in dotazione della struttura, ciò ha evitato che le fiamme sviluppatesi al piano terra si propagassero all’attiguo pronto soccorso e ai reparti posti ai piani superiori. Non è stato infatti necessario evacuare l’Ospedale. Sul posto sono giunti anche gli agenti di Polizia che indagano sulle origini che hanno innescato il rogo che avrebbe distrutto alcune vecchie suppellettili.

I VIDEO DEL FUMO

L’incendio è stato ripreso da molti cellulari e i video sono stati girati al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso i filmati sul suo profilo social e si domanda:

“Incendio al pronto soccorso di Torre del Greco. Non sappiamo ancora come sia potuto succedere“.

“Molta paura tra persona e pazienti“.