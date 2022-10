Senso unico alternato in due strade di Torre del Greco: si rifà il manto stradale

Senso unico alternato per il rifacimento della pavimentazione in asfalto di alcune strade cittadine. Il Comune di Torre del Greco dispone il senso unico alternato necessario per l’apertura dei diversi cantieri stradali.

Senso unico alternato. L’Ordinanza del Comune

Il Comune ordina il senso unico alternato indicando strade e orari. I lavori saranno eseguiti di notte per limitare i disagi della cittadinanza. Le vie interessate dal senso unico alternato sono: via Circumvallazione (da via Gaetano De Bottis a via Cavallo), via Cavallo (da via Circumvallazione a via Gramsci. Manto stradale da ripristinare dopo l’esecuzione dei lavori per il potenziamento della fibra ottica in via Circumvallazione e via Cavallo. La limitazione è disposta per i giorni 10, 11, 12 e 13 ottobre dalle 22 alle 6 del mattino successivo.