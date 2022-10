Una piscina comunale coperta a Torre del Greco. Il comune vesuviano è stato ammesso ad un finanziamento di 2 milioni e 500.000 euro nell’ambito del PNRR.

L’annuncio di Michele Langella

A dare notizia esultante è il Consigliere Comunale Michele Langella attraverso il suo profilo Facebook:

«Oggi una grande notizia per la città!

Appena ricevuto il Decreto Definitivo di ammissione al Finanziamento per la costruzione della piscina comunale. 2.500.000€ per la piscina comunale coperta in Viale Europa ,dove sorgevano i vecchi , obsoleti e fatiscenti depuratori .

Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato contro tutti affinché quella zona , da sempre abbandonata a se stessa e vista solo come pattumiera della città , venisse valorizzata e riqualificata.

E pensare che c’è chi voleva a tutti i costi far sorgere una isola ecologica in quel sito , pur sapendo che fosse interessato da una progettualità finanziabile

GIÙ LE MANI DALLA PERIFERIA,

LA PERIFERIA NON È SOLO MONNEZZA».

Una bella notizia per la città che in futuro potrà dotarsi di una struttura pubblica con funzionalità sportiva. Ma è anche motivo di orgoglio per un’area della città periferica, troppe volte trascurata e diventata solo zona di passaggio per spostarsi in direzione centro cittadino o verso i comuni di confine. In questa circostanza la periferia è posta al centro di un interesse generale.