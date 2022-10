Gestione del risparmio e inflazione nella crisi globale: il convegno a Torre del Greco

Un convegno sulla gestione del risparmio e inflazione che ruota attorno l’attuale, difficilissima, situazione economica e finanziaria globale. Venerdì 28 ottobre all’Hotel Poseidon di Torre del Greco (via Cesare Battisti, 80) avrà luogo l’incontro su argomenti di rilevanza attuale: gestione del risparmio e inflazione, rialzo dei tassi di interesse e crisi finanziaria mondiale generata dal conflitto tra Russia e Ucraina che ha causato un aumento vertiginoso dei costi delle materie prime.

“Gestione del risparmio e inflazione”: il convegno a Torre del Greco

Interverranno il dott. Nunzio Nunziato, responsabile formazione e prodotti di Banca Mediolanum, e il dott. Gennaro Merlino, Top Global Family Banker di Banca Mediolanum, consulente attivo sia sul territorio napoletano che su quello torrese. “In un momento come questo – afferma Gennaro Merlino – dove le continue notizie che arrivano ci destabilizzano e ci fanno vivere nell’incertezza più assoluta, noi proviamo a far chiarezza e soprattutto a trasferire ai nostri amici, clienti e a chiunque volesse partecipare i giusti consigli per ottimizzare la propria Gestione Patrimoniale e realizzare le proprie esigenze di vita”.

Chi è Gennaro Merlino

Tra i consulenti che vantano maggiore esperienza a Napoli vi è il dottor Gennaro Merlino, Top Global Family Banker di Banca Mediolanum che segue oggi 370 clienti ed ha un patrimonio in gestione di circa 30 milioni di euro. Merlino afferma di poter “dire vita, morte e miracolo di ognuno di loro. Il cliente mi chiede anche che tipo di auto acquistare, cosa che non ha nulla a che vedere con il mio lavoro consulente finanziario. Questo perché si è instaurato un rapporto di fiducia che si è costruito negli anni. In Mediolanum noi consulenti finanziari siamo l’unico riferimento per il cliente: una volta che questo entra nella nostra azienda verrà sempre e solo seguito da un’unica persona, come se fosse un personal trainer finanziario”.