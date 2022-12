VIDEO/ L’Immacolata con San Vincenzo Romano: il meraviglioso tappeto del prof Panariello

Il prof. Raffaele Panariello ci ha aperto le porte della piccola chiesa di S.Filippo in Torre del Greco (NA), durante i lavori di realizzazione del tappeto in occasione della festività dell’Immacolata e di San Vincenzo Romano. Il lavoro, intitolato “Preghiamo”, è stato aperto al pubblico a partire dal 26 novembre nella piccola chiesa di Via Salvator Noto.

Il tappeto dell’Immacolata 2023 del professor Raffaele Panariello

Il prof. Panariello ha voluto inoltre ricordare un’altra bellissima tradizione della città del corallo, che ormai da troppi anni non viene più riproposta, che è la Festa dei Quattro Altari. Anche in quell’occasione, infatti, i migliori artisti del territorio realizzavano quadri, arazzi e tappeti con pigmenti di colore misti a segatura finissima, ma anche con petali di fiori recisi realizzando veri quadri infiorati, a richiamare l’altro prodotto che rende Torre del Greco famosa nel mondo e cioè la coltivazione di fiori. Un’occasione che ricordava il riscatto baronale della città e la rendeva per alcuni giorni un’opera d’arte a cielo aperto.

Una tradizione che sta scomparendo: l’appello per la preservazione

Panariello ci ha anche regalato qualche dettaglio sulla tecnica di realizzazione del suo lavoro, antica tradizione da preservare alle nuove generazioni di artisti per un patrimonio culturale che va scomparendo: “Molti di coloro che visiteranno il tappeto non sanno cosa stanno guardando” è l’invito dell’artista affinché i visitatori possano prendere coscienza dell’opera d’arte che ha richiesto circa un mese di lavoro.

La diretta della processione dell’Immacolata

VesuvioLive ricorda a tutti i cittadini torresi nel mondo che il giorno 8 dicembre trasmetterà in diretta la processione dell’Immacolata 2023. Sarà possibile seguirla sulla nostra pagina Facebook.