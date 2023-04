Da venerdì 21 aprile riapriranno a Torre del Greco due ecopunti nei quali il comune distribuirà a titolo gratuito i kit di buste per la raccolta differenziata.

Torre del Greco, distribuzione gratuita del kit buste

Il comune di Torre del Greco e la ditta incaricata del servizio di nettezza urbana, la Velia Ambiente, hanno riattivato il servizio di distribuzione gratuita dei kit di buste che dovrebbero essere sufficienti, per una famiglia media, per lo smaltimento dei rifiuti per i prossimi tre mesi, seguendo il calendario settimanale della raccolta differenziata attualmente in vigore.

La fornitura riguarda esclusivamente le utenze domestiche: per il ritiro è necessario presentarsi all’Eco-Point muniti di tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari. In alternativa, è possibile esibire una delle ultime bollette relative al pagamento della tassa su rifiuti.

Eco-Poit: dove si trovano e orari di apertura

Gli Eco-Point saranno ubicati all’interno degli spazi comunali, in particolare:

– Eco-Point La Salle, Via Generale Dalla Chiesa

– Eco-Point Mulini Marzoli, Via Calastro

Gli ecopunti saranno attivi a giorni alterni: il lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile ritirare i kit soltanto presso l’ecopunto a La Salle, dalle ore 9.00 alle 14.30.

Il martedì ed il giovedì il ritiro sarà attivo all’ecopunto dei Mulini Marzoli, sempre dalle 9.00 alle 13.30. Il ritiro sarà possibile fino a sabato 20 maggio.

Ogni intestatario di utenza Tari ha diritto ad un unico kit di buste. In previsione del possibile affollamento degli ecopunti, il comune continua a raccomandare ai cittadini di recarsi al ritiro muniti di mascherina.