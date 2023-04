TRIONFO TORRESE/ Calcio, Città di Torre del Greco in festa: salvi all’ultima di campionato

Scoppia la festa corallina a Tramonti, con i ragazzi del Città di Torre del Greco che all’ultima giornata di campionato conquistano la salvezza e resteranno nel campionato di calcio di Prima Categoria anche per la prossima stagione

Città di Torre del Greco, i ragazzi di mister Colombo salvi all’ultima di campionato: restano in Prima Categoria

Dopo un’annata a masticare amaro, il dolce, come da tradizione, è arrivato proprio alla fine. Due a zero recapitato a domicilio alla Gioventù Tramonti e retrocessione evitata all’ultimo respiro per la squadra del patron Massimo Perna, che ha vinto ancora una sua scommessa personale: quella di lanciarsi a pochi giorni dall’inizio del campionato in quest’avventura in Prima Categoria.

Una stagione dove non sono mancate le difficoltà, ma delle quali si potrà parlare nelle prossime settimane in maniera più lucida, una volta smaltita la “sbornia” per l’importante risultato raggiunto. La gara finale è valsa l’intera stagione. Mister Paolo Colombo parte con un 4-3-3 che vede Bivone tra i pali,davanti a lui Onzo, Gargiulo, Ubaldo ed Ascione; i tre centrocampisti sono Iacomino, Pellecchia e Vitagliano che sostengono le punte Medio, Di Stasio e Cotugno. I torresi trovano, com’era prevedibile per una gara in cui la posta in palio è altissima, un ambiente carico e caldo che non poteva non incutere timore iniziale ai giovanissimi atleti ospiti.

Città di Torre del Greco, cronaca di una partita che vale l’intera stagione

Primo tempo molto teso con Bivone chiamato ad intervenire provvidenzialmente per due volte nei primi minuti. Il Città si scuote e reagisce con diversi episodi che vedono protagonisti Iacomino, Medio e Di Stasio senza però riuscire a sbloccare il risultato. A fine frazione arriva la reazione dei ragazzi di casa, ma il risultato resta fisso sullo 0-0 anche grazie a capitan Ubaldo che ha giocato da vero leader spronando ed incoraggiando tutti i compagni, oltre a fornire lui stesso una prestazione da incorniciare.

Nella ripresa, la carica agonistica del Tramonti inizia a calare. Mister Colombo prova a togliere Di Stasio dalla gabbia che gli era stata costruita a destra portandolo dietro le punte, cambiando assetto tattico:4-3-1-2. E’ forse questo il punto di svolta: il gioco brillante dei giovani corallini apre squarci nelle fila degli avversari che iniziano a fare i conti con la stanchezza. Il risultato si sblocca a favore del Città di Torre quando Pellecchia lancia Di Stasio che si incunea in area, viene chiuso, riesce ad alzarsi la palla ed inventare un gol spettacolare in rovesciata.

Ancora doppietta per Di Stasio che regala la salvezza al Città

Colombo avvia poi il valzer dei cambi: dentro Momo Somah,Di Cristo, Mazzacane, Di Palma per Medio, Pellecchia ,Onzo e Cotugno. Ma anche il Tramonti recupera energie e con la forza della disperazione e prova a raggiungere il pareggio catapultandosi nella metà campo del Città di Torre. Ma le aperture di gioco offrono nuovi spazi al Città, con Ubaldo che innesca Di Stasio, il quale per la seconda volta manda la palla in rete consegnando la salvezza alla propria squadra.

Alla fine della partita non si possono non registrare le grosse prestazioni di Ubaldo, Bivone, Iacomino e Vitagliano: ma il “man of the match” è senza dubbio Luciano Di Stasio che con la sua doppietta ha trascinato il Città di Torre del Greco alla salvezza.

Mister Colombo: “Oggi è solo il momento di festeggiare”

Incontenibile l’entusiasmo di mister Colombo a fine gara: “Faccio i complimenti a tutti i mister, avevo solo Ubaldo e Mazzacane senior, poi tanti tra 2002 e 2006. Un plauso grande al Presidente che con grandi sacrifici ha garantito a tutti l’opportunità di giocare a calcio. Sono soddisfatto del mio lavoro al Città, potevamo con maggiore comunione d’intenti salvarci prima. Ma il risultato è stato raggiunto ed oggi è il momento solo di festeggiare“