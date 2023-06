Tra i titoli di coda del nuovo film targato DC Comics, “The Flash”, in uscita nelle sale il 15 giugno 2023 ci sarà il nome di un disegnatore di Torre del Greco: si tratta di Fabrizio Fiorentino.

Chi è Fabrizio Fiorentino, artista di Torre del Greco che ha lavorato a “The Flash”

Fabrizio Fiorentino nasce a Torre del Greco nel 1973. Si diploma al Liceo Artistico nel 1991 e successivamente perfeziona i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nell’ottobre 1994 esordisce professionalmente in Italia , come disegnatore di fumetti, realizzando Dick Damon. Fonda nel 1997, in collaborazione, un laboratorio di arti grafiche e plastiche che prende il nome di “LINEAconCRETA” e realizza sculture di carattere prettamente religioso e presepiali. Tra i suoi committenti, nientemeno che il Vaticano.

Il 2001 segna l’inizio della sua carriera come disegnatore di “supereroi americani” e si trasferisce negli Stati Uniti. Torna in Italia nel 2003 da dove continua la sua costante collaborazione professionale per i colossi Marvel e DC Comics, e lavora su testate del calibro di Spider-man, Batman, Catwoman e molte altre. Dal 2012 è direttore artistico e docente di fumetto, illustrazione e scultura presso la Scuola Internazionale di Comics di Napoli.

Il curriculum si arricchisce con altre collaborazioni in Francia e negli USA, tra cui una con la casa editrice Glenat che gli affida una trilogia sulla vita di Napoleone Bonaparte ed una partecipazione alla docu-fiction a fumetti su “Jean Paul II”, ovvero Giovanni Paolo II.

“The Flash”, il prossimo film DC Comics dedicato al famoso personaggio Marvel

Fiorentino è tra i disegnatori che hanno dato vita ed azione ai personaggi di Barry Allen e Bruce Wayne protagonisti del prossimo film DC Comics dedicato al personaggio Marvel. In “The Flash” i mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun supereroe a cui rivolgersi.

L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un “kryptoniano” imprigionato. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è “correre per la sua vita”.

“Andrò a vedere il film nella mia Torre del Greco e ai titoli di coda urlerò: quello sono io!”

Non nasconde la soddisfazione Fabrizio Fiorentino che, sulle proprie pagine social ricche delle sue opere d’arte fumettistica e sculture, pubblica lo screen finale dei credits del film. Il suo nome è negli special thanks, i ringraziamenti speciali, tra decine di altri nomi del gotha del fumetto mondiale.

“Un finale decisamente inatteso. Non so dirvi quanto questa cosa mi gratifichi e mi emozioni, so solo dirvi che quando andrò a vedere il film nella mia amata Torre del Greco alla fine del film salirò al centro dello schermo e griderò a squarciagola: quello sono io!” ha dichiarato Fiorentino su Facebook.