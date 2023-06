Dolore a Torre del Greco, è morto Antonio Cardella: avvocato e arbitro di serie A

Dolore a Torre del Greco per la scomparsa di Antonio Cardella, ex assessore al Comune e arbitro di serie A fino al 1999, morto in mattinata a seguito di un malore improvviso.

Torre del Greco, è morto Antonio Cardella

A diffondere la notizia è stato l’ex sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che sul suo profilo social ha scritto: “Una notizia tristissima, questa mattina. L’improvvisa e repentina scomparsa dell’avvocato Antonio Cardella, lascia a tutti l’amaro in bocca. Un caro amico, un valente professionista ed un appassionato sportivo. Con Antonio va via un’autentica espressione della nostra città. Alla famiglia, tutta, va il mio sincero cordoglio”.

Conosciuto da tutti come un grande professionista e sportivo, uomo perbene, sempre attento alle esigenze delle famiglie e dei consumatori. Cardella, infatti, era anche a capo dell’Unione Nazionale dei Consumatori di Torre del Greco.

“Ho il cuore spezzato in due. Poche ore fa, per un bastardo malore improvviso, ci ha lasciati il grande collega Antonio Cardella, responsabile della sezione territoriale dell’AMI di Torre del Greco. Ancora non ci credo. Antonio era uno di noi sul serio. Sempre presente, sempre in prima linea, sempre discreto, appassionato, impeccabile nella sua eleganza tutta partenopea. Era un vero signore con tutti, è stato un grande arbitro. Con Antonio scompare uno dei migliori colleghi che abbia mai conosciuto” – è uno dei messaggi di cordoglio diffusi sui social.

I funerali si svolgeranno domani, 10 giugno, alle 16:00 nella chiesa e convento di Santa Teresa – Carmelitani Scalzi in corso Vittorio Emanuele.