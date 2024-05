Dopo l’eliminazione contro il Dortmund in semifinale di Champions League, ci sono ora quattro partite da giocare per il PSG in questa stagione, inclusa la finale della Coupe de France contro l’OL il 25 maggio.

L’INDISCREZIONE/ “Emissari del Psg in Italia per Kvaratskhelia, è lui il prescelto”

Quattro partite prima della partenza di Kylian Mbappé, che lascerà il club svincolato a fine stagione. Parigi si sta già preparando per ciò che verrà dopo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Rmc Sport, Luis Enrique ha una priorità per sostituire l’attaccante parigino: Khvicha Kvaratskhelia.

Discussioni già avvenute nelle scorse settimane tra l’entourage del giocatore del Napoli e i vertici del club della capitale in trasferta in Italia. Gli scambi sono stati positivi e il 23enne georgiano era entusiasta.

Per il momento però non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli. Nulla dice che il club partenopeo sarebbe disposto a lasciare partire Khvicha Kvaratskhelia. La scorsa estate il Napoli non ha rinunciato a nulla nei confronti di Victor Osimhen, nonostante i numerosi interessi. L’attaccante nigeriano è infatti rimasto, salvo rinnovare il contratto in virtù della partenza prevista per quest’estate.