Continua l’odissea Circumvesuviana: interrotta una linea tra Napoli e Torre del Greco

Ennesimo disagio per i pendolari della provincia di Napoli che sono costretti a muoversi con la Circumvesuviana. In giornata odierna infatti, l’EAV ha informato i propri passeggeri che la linea Napoli – Torre del Greco via CDN ha subito delle limitazioni per una serie di guasti tecnici all’altezza della stazione di Bartolo Longo e i treni fermeranno il proprio percorso a San Giorgio A Cremano per poi ripartire verso Napoli.

Il comunicato EAV sui disagi della linea Napoli – Torre del Greco

Sul proprio sito e sui canali social, l’EAV ha pubblicato il seguente avviso: “Causa problemi tecnici, i treni della linea Napoli -Torre del Greco via CDN limiteranno, fino a contrario avviso, a San Giorgio a Cremano ed avranno origine da San Giorgio a Cremano per Napoli”.

Non sono mancati i commenti dei pendolari che sui canali social dell’azienda hanno “ironizzato” l’accaduto con varie battute, sottolineando che i problemi su questa linea nelle ultime settimane sono molto ricorrenti, specialmente negli orari di maggior flusso cittadino.