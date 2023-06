Fontana ai saluti. La Turris vira tutto su Bruno Caneo

Dopo aver risolto le incognite societarie la Turris si è gettata a capofitto sulla prossima stagione e sulla questione allenatore. Negli ultimi giorni infatti c’è stato un incontro tra il presidente Colantonio e Gaetano Fontana che avrebbe ulteriormente diviso le strade tra i due per alcune divergenze legate agli obiettivi del prossimo campionato. I corallini dunque non hanno perso tempo e hanno sondato il terreno con Di Donato (allenatore del Latina) e Bruno Caneo che sembra essere il favorito numero uno per la panchina della squadra di Torre del Greco.

Turris: Fontana ai saluti?

L’ultimo incontro come detto in precedenza non ha ottenuto gli effetti sperati, con Gaetano Fontana che si vede sempre più lontano dalla panchina della Turris. Secondo alcune voci l’ago della bilancia è stato il programma proposto al tecnico in vista della prossima stagione con un calciomercato più mirato lontano dai grossi nomi (che la scorsa stagione hanno insegnato che non sono sinonimo di vittoria). Con Fontana la Turris ha intenzione di avere un ulteriore incontro per decidere in via ufficiale il da farsi, anche perché in caso di addio la Turris dovrà versare una buonuscita all’allenatore visto che il tecnico ha un contratto fino al 2024.

Caneo pronto all’atto secondo

Bruno Caneo è in pole per raccogliere l’eredità lasciata dal tecnico calabrese. L’ex Padova ha dato più volte l’okay per tornare sulla panchina corallina, voglioso di ritornare a siglare con la Turris in binomio vincente come nella stagione 21/22. Il tecnico ha dalla sua il “si” della piazza e dei dirigenti e in settimana verrà fatto un incontro tra le parti per capire se questo matrimonio “bis” si potrà fare. Ad oggi dunque Caneo sembra essere sempre più vicino a ritornare a Torre del Greco grazie anche ad un Gaetano Fontana che è sempre più vicino a trasferirsi in Toscana, direzione Lucchese.