Un uomo di 60 anni è stato denunciato per danneggiamento del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre un altro, che ne avrebbe condiviso la condotta, è riuscito a fare perdere le proprie tracce.

Danneggiano il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Portici – Ercolano su segnalazione dal posto proveniente da parte del personale vigilante. I poliziotti, giunti al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, si sono avvicinati alla guardia giurata che ha raccontato quanto era accaduto: due persone avevano danneggiato la porta anti panico del triage con la pretesa di far visitare immediatamente una loro parente, oltre a volere entrare nei locali medici che solitamente sono preclusi agli accompagnatori.

Denunciato un uomo, l’altro ha fatto perdere le proprie tracce

Il vigilantes ha indicato una persona ancora presente sul posto: si tratta di un uomo di 60 anni che, come anticipato, è stato denunciato dalle forze dell’ordine per danneggiamento aggravato. L’altro individuo ha fatto perdere le proprie tracce. La polizia è al lavoro per risalire alla sua identità e procedere ad una denuncia anche nei confronti di quest’ultimo.