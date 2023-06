ULTIM’ORA. Incidente a Torre del Greco, coinvolte 3 auto: cittadini bloccati nel traffico

Un incidente si è verificato intorno alle 14.30 circa di oggi a Torre del Greco: tre auto si sarebbero scontrate in via Purgatorio, all’altezza dell’ospizio torrese, bloccando letteralmente la circolazione in quel tratto di strada.

Incidente oggi a Torre del Greco in via Purgatorio

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, tre auto, probabilmente per un sorpasso, si sarebbero urtate. Pare che non risultino gravi feriti, soltanto danni alle vetture e disagi per la cittadinanza: lo schianto sarebbe avvenuto proprio al centro della strada finendo per bloccare il traffico, impedendo ai residenti di raggiungere il centro torrese.

Per spostare le automobili dal posto, infatti, si sarebbe reso necessario l’intervento del carro attrezzi. Prima delle operazioni di sgombero, anche le altre auto sono rimaste paralizzate nella coda al punto da spingere alcuni cittadini a proseguire a piedi. L’ingorgo si sarebbe esteso fino a via Alcide De Gasperi. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i vigili urbani e due pattuglie della polizia per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di ripristino dei luoghi.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Pochi giorni fa, invece, nella centralissima via Salvator Noto, il caos si è scatenato per un divieto di sosta non rispettato. Tutto è cominciato in via Roma, quando due agenti di polizia municipale in servizio hanno notato una Smart parcheggiata sul marciapiede, procedendo ad elevare una contravvenzione.

Poco più avanti sono stati raggiunti da un giovane di 20 anni che avrebbe chiesto “clemenza” per qualche minuto per un suo amico intento a completare i suoi acquisti in un negozio vicino. Al rifiuto dei vigili, si è avvicinato loro, qualche minuto dopo, un altro giovane che dopo una discussione animata ha cercato di strangolare uno degli agenti.