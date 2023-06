ANTICIPAZIONE/ Come sarà composta la Giunta, Mennella: “Ho letto nomi che non conosco nemmeno”

Il sindaco Luigi Mennella è pronto ad annunciare alla cittadinanza la formazione della nuova Giunta. Il nuovo primo cittadino di Torre del Greco annuncerà domani alle 11.30, in conferenza stampa a Palazzo Baronale, i nomi degli assessori che andranno a comporre l’esecutivo del governo cittadino.

Il sindaco Luigi Mennella presenta la nuova Giunta: l’anticipazione

La composizione della nuova Giunta non sarà scontata. Luigi Mennella ha affermato, in una intervista concessa a VesuvioLive, di non conoscere neanche molti nomi usciti in diversi articoli di giornale. Per quanto riguarda la composizione ha anticipato che 2 faranno parte del Partito Democratico, 1 del Movimento 5 Stelle, 1 del Terzo Polo, 1 della lista Per e 2 invece saranno tecnici.

Mennella: “Vedo nomi e cognomi di persone che molte volte non conosco nemmeno”

Il sindaco ha parlato ai microfoni di VesuvioLive della nuova Giunta: “Da cinque o sei giorni a questa parte mi sono messo a lavoro sulla Giunta. Devo essere sincero, io ho una bella coalizione di persone responsabili e consiglieri che capiscono come il momento sia difficile. Se ci sono persone che hanno fatto un passo a lato è soltanto per il bene della città. Tutti vogliono contribuire, e io ne sono orgoglioso, al risanamento e al cambiamento di questa città”.

Il primo cittadino ha negato lotte interne e smentito quanto apparso su alcuni giornali: “Non c’è assolutamente nessuna lotta interna, sono fantasie che si creano di volta in volta. Con la Giunta nuova, e con chi sarà poi addetto alle risorse umane, incominceremo a lavorare perché ci sarà bisogno delle persone giuste. Vedo nomi e cognomi di persone che molte volte non conosco nemmeno. Poi faccio parlare, perché è giusto che anche gli altri parlino”.