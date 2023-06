ORGOGLIO TORRESE/ Raul Brancaccio in campo a Wimbledon, il torneo più prestigioso nel Tennis

Iniziano oggi le qualificazioni al torneo di tennis di Wimbledon. La rassegna più famosa e prestigiosa del panorama mondiale vedrà ben 16 italiani impegnati per provare ad accedere al tabellone principale. Tra loro spicca il nome di Raul Brancaccio: nato a Torre del Greco il 4 maggio 1997, 26 anni compiuti il giorno del terzo Scudetto del Calcio Napoli, occupa attualmente la posizione numero 135 del ranking ATP.

Orgoglio torrese, Raul Brancaccio in campo a Wimbledon

Ad attenderlo nella partita che può consegnarli lo storico primo turno del torneo iridato, il francese Couacaud, numero 158 in classifica. Un match dove a dispetto della posizione in graduatoria sarà proprio il transalpino, leggermente più esperto, a partire favorito.

Brancaccio, orgoglio torrese, non è ancora riuscito a conquistare un titolo ATP, ma ha vinto nella sua giovane carriera già due tornei Challenger: il primo a San Benedetto del Tronto nel luglio 2022, battendo in finale il connazionale Andrea Vavassori. Il secondo, più recente, a gennaio 2023 in Nuova Caledonia: in quell’occasione ha avuto la meglio nell’ultimo atto di un francese, Laurent Lokoli. Che sia proprio questo successo di buon auspicio per la partita di oggi.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Questi i 16 italiani in gara oggi nelle qualificazioni al tabellone principale del torneo di Wimbledon

M. Arnaldi ITA vs J. Shang CHN

F. Gaio ITA vs D. Cox GBR

R. Bonadio ITA vs (17) E. Gomez ECU

M. Marterer GER vs L. Darderi ITA

M. Polmans AUS vs (19) A. Vavassori ITA

J. Kovalik SVK vs L. Nardi ITA

F. Agamenone ITA vs K. Uchida JPN

A. Cazaux FRA vs (23) G. Zeppieri ITA

M. Gigante ITA vs H. Wendelken GBR

A. Giannessi ITA vs C. Broom GBR

F. Cobolli ITA vs J. Ficovich ARG

M. Bellucci ITA vs (32) I. Gakhov

A. Pellegrino ITA vs R. Noguchi JPN

D. Kudla USA vs (26) F. Passaro ITA

E. Couacaud FRA vs (28) R. Brancaccio ITA

F. Maestrelli ITA vs (25) H. Gaston FRA