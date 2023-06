Torre del Greco e rifiuti, un nervo perennemente scoperto. Sarà il dottor Antonio Ramondo, nuovo assessore con delega all’ambiente nella giunta guidata da Luigi Mennella, a doversi occupare della spinosa questione legata alla pulizia ed allo smaltimento dell’immondizia a Torre del Greco.

L’Assessore Ramondo: “Torre del Greco vedrà inversione di paradigma sui rifiuti entro 20 giorni”

Una nomina a sorpresa quella del dott. Antonio Ramondo che arriva a Palazzo Baronale in un ufficio caldissimo e non per le temperature torride di questi giorni. Si tratta dell’assessorato all’ambiente: un tema particolarmente spinoso nella città del corallo. Sia perché oggetto in passato e nel presente di inchieste legate alla gestione del proficuo affaire della nettezza urbana ma anche perché è un argomento costantemente dibattuto in città.

Numerosi cambi di ditte in pochi anni, un piano industriale che dalla carta fatica a spostarsi efficacemente tra le strade, una TARI salata ed in costante aumento, una città stanca delle strade sporche, affamata di risultati tangibili e con aspettative altissime nei confronti della neonata amministrazione. Questo lo scenario nel quale arriva Ramondo, forte di uno spesso curriculum formativo e dell’esperienza maturata in ambito regionale sul tema dell’ambiente.



“Sono stato invitato ad assumere questo ruolo in modo simpatico e direi perentorio da parte del sindaco Luigi Mennella” – afferma Ramondo ai nostri microfoni dopo aver firmato il proprio incarico – “è stata chiesta una mano a chiunque avesse competenza nell’ambito e non potevo sottrarmi“.

Non anticipa dettagli sulle modalità di gestione, sottolineando che il lavoro richiede un preventivo momento di confronto con i dirigenti e tutto il personale che opera sulla tematica rifiuti in prima linea. “Ma ne vedrete delle belle” – afferma deciso – “in 15/20 giorni ci sarà un’inversione di paradigma in campo ambientale: saranno veramente delle sorprese”.

“I torresi hanno grandi qualità, non siamo secondi a nessuno. Ma meritano servizi adeguati”

Quello che sembra abbastanza chiaro dalle parole di Ramondo è che la rivoluzione non comporterà per i cittadini un cambio di abitudini rispetto alla gestione quotidiana dei rifiuti: “La città di Torre del Greco ha qualità umane ed ha sempre dato insegnamenti. Non siamo secondi a nessuno. E’ una città che merita servizi adeguati” – sottolinea il neoassessore, lasciando intendere comunque la necessità, da parte dei cittadini, della massima collaborazione – “chiaramente l’unicum non fa la differenza“.