Il sindaco Luigi Mennella ha presentato la nuova Giunta comunale di Torre del Greco, annunciando i nomi degli assessori che andranno a comporre l’esecutivo del Governo cittadino. Dalle 11:30 sui canali social di Vesuvio Live è partita la diretta della conferenza tenuta a Palazzo Baronale, rilanciata anche sui canali social del sindaco.

Torre del Greco, il sindaco Mennella presenta la Giunta: i nomi degli assessori in diretta

Come già anticipato dal primo cittadino, la composizione della giunta vedrà la seguente ripartizione: 2 assessori del Partito Democratico, 1 del Movimento 5 Stelle, 1 del Terzo Polo, 1 della lista Per e 2 invece saranno tecnici.

Durante l’incontro di stamattina, a Palazzo Baronale, sono stati resi noti tutti i nomi dei membri entrati a far parte della macchina comunale torrese. La diretta, con l’annuncio del primo cittadino, è stata trasmessa sulle pagine Facebook Torre del Greco Vesuviolive.it e, sempre a cura di Vesuvio Live, su Luigi Mennella sindaco di Torre del Greco.

Di seguito tutti i nomi degli assessori:

PD

Michele Polese: Vicesindaco, Lavori Pubblici, PNRR, Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, Viabilità;

Antonio Ramondo: Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile.

M5S

Laura Vitiello: Transizione Ecologica, Beni Comuni e Partecipazione, Decoro e Arredo Urbano, Benessere Animale, Politiche Agroforestali e Enogastronomiche, Efficienza Energetica e Trasporti Sostenibili, Gastronomia Regionale.

Terzo Polo

Salvatore Piro: Attività Produttive, Pulizia Urbana, Politiche del Mare, Formazione e Servizi Demografici;

Per

Mariateresa Sorrentino: Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e URP;

Tecnici

Francesco Leone: Urbanistica, Demanio, Porto e Litorale, Servizi Tecnologici, Partenariato pubblico-privato, Project Finance;

Anna Fiore: Programmazione e Bilancio, Tributi e Finanze, Politiche giovanili e Risorse Umane.

Presentazione Giunta di Torre del Greco, il discorso del sindaco

“Io voglio ringraziare tutta la mia coalizione perché tutti hanno ancora una volta dimostrato la loro maturità, anteponendo gli interessi della collettività. Non ho fatto fatica a fare la Giunta, ogni tanto sentivo illazioni sui giornali. Sono stato impegnato esclusivamente sul Comune, da poco ho lavorato sulla Giunta.

“Qui ognuno è esperto in materie particolari. Concludo dicendo grazie di cuore alle liste che saranno parte integrante comunque di questa maggioranza perché tutti dobbiamo portare avanti quello che abbiamo detto in campagna elettorale. La città ci ha voluti per un cambiamento, ha detto basta con il passato e ci ha votato perché oggi ci attende il cambiamento della città”.

“Mi sento fortunato perché ho al mio fianco tanti consiglieri che già mi hanno dimostrato un contributo di lavoro enorme, questo è importante per un sindaco che sa di avere a fianco non solo i 7 assessori ma i suoi consiglieri che lo sostengono e che vogliono portare avanti una sola cosa: Torre del Greco“.