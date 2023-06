Turris, si attende l’uscita di Fontana per il ritorno di Caneo: quali sono i tempi

Continua la corsa della Turris su Bruno Caneo. Gli ultimi incontri hanno confermato la voglia del tecnico sardo a voler ritornare a Torre del Greco per far tornare a sognare tutti i tifosi corallini come due stagioni fa. L’unico nodo da risolvere per la società corallina adesso è quello legato all’uscita di Gaetano Fontana.

La Turris e Caneo attendono Fontana

La palla è quindi passata a Gaetano Fontana, il tecnico che ha dalla sua ancora un anno di contratto con la squadra di Torre del Greco in questi giorni dovrà trattare con Colantonio per la buonuscita che permetterebbe a Bruno Caneo di subentrare al timone dei corallini. La questione dovrebbe risolversi in tempi stretti (già da domani si potrebbero avere novità) e le ufficialità dovrebbero arrivare stesso in questa settimana.

Per il tecnico sardo è confermato un contratto triennale, l’obiettivo è quello di creare un progetto a lungo termine sulle basi del bel gioco e con l’obiettivo di centrare i playoff, come già riuscito a Caneo nel 2022.