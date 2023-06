VIDEO/ Torre del Greco, fa un balletto in Litoranea per strada bloccando il traffico

Ha cominciato a fare il giro dei social nella serata di lunedì 26 giugno il video di un uomo che si cimenta in un balletto trash nella trafficata via Litoranea a Torre del Greco: l’esibizione al centro della carreggiata ha però bloccato il traffico veicolare creando anche una situazione di pericolo per il “ballerino”.

Litoranea bloccata per un balletto, il video fa il giro dei social

A guardar bene la luce che illumina il video si dovrebbe trattare delle prime ore serali: siamo al tramonto in via Litoranea, in un orario di traffico nel quale i residenti rientrano da lavoro, gli ultimi bagnanti lasciano le spiagge e molti raggiungono il lungomare per godere della fresca brezza marina ed osservare il sole scendere placido dipingendo di stupende tonalità arancioni il mare del golfo di Napoli.



In questa cornice poetica ed affollata, un uomo in camicia bianca e pantaloni neri si lancia al centro della carreggiata nel tratto di strada nei pressi dell’incrocio con via Santa Maria la Bruna: nessun gesto estremo, per fortuna, ma soltanto la performance di un improvvisato ballerino in cerca di visibilità e probabilmente di qualche like in più sui social. L’uomo si cimenta, in mezzo alla strada, in un balletto sulle note di un successo del cantante neomelodico Kekko Dany: “Tu tu tu… ta ta ta“. Un brano che ha fatto la propria fortuna proprio grazie ai social e a TikTok in particolare, grazie al trend nel quale gli utenti si esibiscono sulle note del brano simulando il movimento del battito del cuore.

Ballerino in strada, il divertimento non è per tutti: automobilisti bloccati nel traffico

Un’esibizione prontamente ripresa da un cellulare e finita in rete, condivisa da decine di utenti e visualizzata da migliaia di essi. Il grottesco momento ha suscitato attimi di ilarità ma probabilmente non per tutti: dal video si sentono numerosi clacson di persone che, a causa dell’improvvisato ballerino, si sono ritrovate ferme in auto ad assistere alla performance danzante, loro malgrado e con buona pace degli impegni personali di ciascuno.

Dal video si nota anche che mentre le auto sulla carreggiata lato mare sono incolonnate nel traffico rallentato dai curiosi attirati dalla singolare scena, nella direzione opposta le auto sono completamente ferme: impossibilitate a passare senza investire l’uomo che si esibisce divertito per alcuni minuti. Solo gli scooter riescono a passare ma creando non poco pericolo alla circolazione e al ballerino stesso che continua impassibile la sua esibizione tra gli automobilisti che suonano, qualcuno che lo deride, e i motorini che gli sfrecciano attorno.

Appena pochi giorni fa, a pochi metri dal set di questa esibizione, un uomo anziano ed il suo accompagnatore sono stati investiti violentemente da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali: e questa è soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie di incidenti che negli anni hanno interessato il litorale torrese. Segno evidente che la sicurezza stradale non è un tema sul quale vale la pena di scherzare o rischiare per un like in più.