“Sara”, la nuova serie TV girata a Napoli e Torre del Greco: trama, cast e quando va in onda

“Sara” è l’ultima serie crime targata Netflix annunciata due giorni fa. Produzione che vede le sue scene ambientate tra Napoli e Roma, ma con tappa anche a Torre del Greco dove sono state girate alcune scene nei pressi del porto. La trama è basata sul romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore che cavalca così l’onda del successo ottenuta con “I bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre” ed “Il commissario Ricciardi”. Il tutto è diretto da Carmine Elia (regista anche di Mare Fuori). Il cast non è stato ancora annunciato del tutto, ma abbiamo Claudia Gerini nel ruolo di Teresa, uno dei personaggi principali, mentre la protagonista nel ruolo di Sara è Teresa Saponangelo (vincitrice del David di Donatello).

La trama e il cast di “Sara”, l’ultima di casa Netflix

La serie prodotta da Polomar si divide in sei episodi dove la protagonista (Sara) ex agente dei servizi segreti interni torna al lavoro dopo la richiesta di un’amica (Teresa) per far luce sulla prematura morte della figlia. Sara accetta la proposta e indaga tornando agli albori della sua attività che le riportano davanti a tanti fantasmi del passato. Ritornando ad amare il suo mestiere e dimostrandosi ancora la migliore nel settore sotto il segno della “giustizia”, per la seconda volta nella sua vita le viene affibbiato il soprannome di “donna invisibile”. Oltre Sara e Teresa, gli altri protagonisti sono Flavio Furno nel ruolo di Pardo, Chiara Celotto in quello di Viola, Carmine Recano nei panni di Massimiliano, Massimo Popolizio in quelli di Corrado Lembo e infine Antonio Gerardi nel personaggio di Tarallo.

Dove vedere “Sara” e quando andrà in onda

Essendo una produzione Netflix la serie sarà visibile sul portale di streaming online attualmente più famoso al mondo. Oltre ciò, la serie potrà essere vista anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. La data precisa in cui sarà disponibile la serie tv Sara non è stata ancora resa nota. Con molta probabilità sarà messa online nella seconda parte del 2024.