Rapina fulminea a Torre del Greco: svaligiano il supermercato Decò in meno di 30 secondi

Rapina fulminea al supermercato Decò di Torre del Greco. In meno di trenta secondi due rapinatori hanno svaligiato le casse dell’attività di via Nazionale 900. Il fatto è accaduto intorno alle ore 20:00 di ieri sera e si è concluso con la fuga dei criminali, i quali hanno fatto perdere le proprie tracce in una manciata di attimi.

Rapina a Torre del Greco: svaligiato il supermercato Decò sulla Nazionale

I banditi sono entrati nel supermercato Decò armati e con i caschi integrali. Hanno puntato le pistole contro i volti dei cassieri intimando loro di consegnare i soldi che costituivano l’incasso della giornata. Sotto tale minaccia, non hanno esitato a eseguire la richiesta esibita in modo così violento, per contattare poi i carabinieri quando i rapinatori si erano già allontanati a bordo del mezzo con il quale avevano raggiunto quell’indirizzo.

Spavento enorme per clienti e cassieri

Giunti sul posto i militari della locale compagnia hanno raccolto le informazioni ed acquisito i filmati di video sorveglianza. Guardando le immagini hanno constatato la rapidità eccezionale dell’azione. Per fortuna non sono stati esplosi colpi e non si registrano feriti: solo uno spavento enorme per i clienti e soprattutto per i cassieri che si sono ritrovati con l’arma da fuoco puntata contro.

Il bottino non è stato quantificato

Il bottino non è stato ancora quantificato. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire all’identità dei banditi.