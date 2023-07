Con l’avvento di luglio è ufficialmente iniziata la stagione 2023/2024 per la Turris. Oltre all’attesa per scoprire il nuovo allenatore (che darà così il via anche per la pubblicazione dell’organigramma societario). Arrivano le prime news sulla sede del ritiro corallino che con tutta probabilità sarà Montella. Il comune in provincia di Avellino che conta oltre 7 mila abitanti torna dunque ad ospitare i corallini a distanza di qualche anno dall’ultima volta.

Le date del ritiro a Montella della Turris

Non sono state ancora confermate in via ufficiale, ma le date del ritiro corallino dovrebbero essere tra il 20 luglio (andata) con ritorno previsto tra il 4/5 agosto. Non sono note ancora le amichevoli ma saranno 2/3. La prima quasi sicuramente contro una compagine locale per poi alzare il livello della sfidante dopo qualche giorno di ritiro. Una volta tornati a Torre del Greco con tutta probabilità la Turris come la scorsa stagione sarà impegnati in vari test tra cui quello contro il Napoli Primavera, per trovarsi pronta in vista della prima di campionato che si disputerà il 3 settembre, occhio invece alla Coppa Italia Serie C che inizierà il 20 agosto.