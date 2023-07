In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato l’oramai ex calciatore della Turris, Vito Leonetti. Il calciatore pugliese che è oramai in chiusura di un accordo con l’Audace Cerignola ci ha raccontato la sua esperienza a Torre del Greco con la delusione per non aver avuto la possibilità di rinnovare all’avventura nella nuova squadra.

Un rinnovo che la società non ha mai cercato

Indubbiamente uno dei temi chiari della situazione Leonetti è quello legata al rinnovo con la Turris. Ecco le parole dell’attaccante: “Mi dispiace lasciare Torre del Greco, è una piazza dove in due anni ho fatto oltre 25 gol. Il direttore ha fatto solo parole ma nulla di concreto, la società non si è mai fatta sentire seriamente. Con i miei infortuni di mezzo volevano propormi un contratto che era la metà dell’attuale. Ma tutto questo solo in chiacchiere perché non è mai arrivata un’offerta ufficiale né tantomeno una loro telefonata”.

Vito però ci conferma anche che la società ha semplicemente tentato un timidissimo accenno di rinnovo in questa settimana: “Il primo passo lo fa la società, ma anche in questo caso era un contratto molto basso e nullo in confronto ad altri che avevano alcuni giocatori. Io per la Turris ho dato tutto me stesso anche quando ero infortunato stringendo i denti. Mi dispiace tantissimo perché anche la mia famiglia si trovava bene a Torre, mia figlia ha la scuola qui e l’affetto dei tifosi è sempre stato un orgoglio per me, ma avevo bisogno di un contratto”.

Le parole di Leonetti sulla stagione della Turris

Passaggio importante anche sulla stagione appena conclusa, per Leonetti c’è tanto rammarico per colpa degli infortuni. Ecco il suo racconto: “Quest’anno abbiamo avuto troppi allenatori, ognuno con un proprio modo di giocare. Con Padalino avevamo iniziato bene ed eravamo sulla buona strada ma la partita col Potenza è stata fatale”. Su Di Michele e Fontana: “Io come con gli altri allenatori mi sono trovato bene ma c’era qualcuno che con lui non si è trovato. Con Fontana abbiamo raggiunto una salvezza difficile perché eravamo messi male”.

A livello personale invece i rimpianti sono tanti: “E’ stata una stagione pesante, ho avuto tanti e troppi problemi fisici, tutti diversi, come quelli contro Cerignola e Pescara. Il mio rimpianto è soprattutto per l’ultimo periodo dove non ho potuto aiutare i miei compagni, volevo giocare a tutti i costi ma l’infortunio di Pescara è stato decisivo”.

Leonetti su Bruno Caneo

L’attaccante ci ha poi svelato alcuni retroscena su Bruno Caneo: “Se mister Caneo rimaneva quest’anno, sicuramente sarebbe stato un campionato diverso, potevamo fare tanto di più, e con il giusto entusiasmo si poteva migliorare il campionato precedente. Quando è andato al Padova, la squadra come altre mi volevano fortemente ma la Turris ha sempre chiesto tanto e quindi tante situazioni che si sono create sono anche morte lì. Io naturalmente le ho ascoltate tutte le offerte perché sono un calciatore che punta sempre a migliorarsi, ma non si fece più nulla”.

Il saluto ai tifosi

Prima di chiudere la chiacchierata con Vito Leonetti, abbiamo lasciato la parola a lui per congedarsi dai tifosi della Turris. Ecco le sue parole: “Ringrazio i tifosi per il calore che mi hanno dato e l’affetto dimostrato a me e tutta la mia famiglia. Sono stato bene con loro, mi sono trovato benissimo e non mi hanno mai fatto mancare nulla. Posso solo ringraziarli e dire che mi mancheranno”.