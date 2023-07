Festa del Carmine a Torre del Greco: weekend di fede e preghiera “‘mmiezo â Torre”

Tutto pronto per la Festa di Santa Maria del Carmine nella chiesa della centralissima Piazza Luigi Palomba a Torre del Greco: il quartiere si prepara a celebrare la patrona.

Madonna del Carmine, quartiere in festa a Torre del Greco

Come ogni anno cade il 16 luglio la festa che celebra l’antichissimo culto della Madonna del Monte Carmelo, o del Carmine (dal catalano Carmen). La vergine apparsa nel XII secolo a San Simone Stock è legata a due parrocchie della città di Torre del Greco: quella del Preziosissimo Sangue di via Lava Troia, anch’essa in festa in questa settimana, e la centralissima chiesa del Carmine a Piazza Luigi Palomba, o nel gergo torrese “mmiezo a Torre”.

La parrocchia, guidata da Don Mario Pasqua, ha in programma un ricco calendario di eventi liturgici ed appuntamenti di musica sacra per questo fine settimana, che culmineranno nella processione di domenica sera. Proprio domenica 16 luglio infatti, giorno nel quale si celebra l’onomastico di chi porta il nome Carmela, Carmine, Carmen e diminutivi, la statua della Vergine uscirà dalla sua sede per essere portata in trionfo per le strade del quartiere centrale di Torre del Greco.

Festa del Carmine, il programma completo da mercoledì 12 a sabato 15 luglio

Le celebrazioni per la Madonna del Carmine sono cominciate il 3 luglio con il “buongiorno a Maria” e le messe mattutine celebrate da vari sacerdoti, e con la “buonanotte a Maria” tutte le sere. Ma è da martedì 11 luglio che le celebrazioni entrano nel vivo con il S.Rosario napoletano animato dal gruppo giovanissimi della parrocchia, VII Memorial Francesco Frammosa, alle ore 21.00.

Mercoledì 12 luglio alle 20.30 sarà la volta della Serenata a Maria a cura della maestra D’Istria con il momento di musica e poesia offerto dal maestro Maurizio Giobbe alla chitarra, la stessa Silvia D’Istria ed il canto del maestro Enrico Mosiello.

Serenata a Maria che si ripete il giovedì 13 luglio sempre alle 20.30 con la partecipazione del Coro della Parrocchia Preziosissimo Sangue diretto da Rita Di Somma, prima della buonanotte a Maria delle 21.30.

Weekend che entra nel clou venerdì 14 luglio con la S.Messa presieduta da Don Francesco Asti alle 19.30 e la serenata a Maria della Banda Musicale ACMT di Torre del Greco. A seguire, un momento di animazione per bambini all’esterno della parrocchia.

Sabato 15 luglio, la serata prevede la consueta S.Messa delle 19.30 presieduta dal biblista Don Antonio Landi e dall’antichissimo canto dell’Akathisots insieme al coro cittadino diretto dal maestro Vincenzo Nocerino. In quest’occasione, la chiesa resterà aperta tutta la notte per l’adorazione da parte dei gruppi giovanili cittadini.

Domenica 16 luglio, giornata di festa: preghiera, colazione condivisa e processione

La giornata centrale della festa, domenica 16 luglio, comincia prestissimo con le lodi delle 6.15 e prosegue con le SS.Messe alle ore 7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 18.00 e 19.00. In particolare, dopo la messa delle ore 7.00 ci sarà una colazione condivisa all’esterno della parrocchia e dopo la messa delle 19.00 comincerà la processione della Statua della Madonna del Carmine per le vie che circondano piazza Luigi Palomba.