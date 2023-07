Ingombranti e RAEE, cambia tutto a Torre del Greco: dove e quando si possono buttare

E’ ufficiale la rivoluzione nella gestione dei rifiuti ingombranti ed elettronici a Torre del Greco: chiuso il punto di raccolta ai piedi della SS.Trinità a via Circumvallazione ed installato un punto mobile al parcheggio La Salle.

Torre del Greco, mai più ingombranti ai piedi della SS.Trinità: ecopunto mobile a La Salle

L’amministrazione comunale targata Luigi Mennella comincia a spostare qualche pedina nell’organizzazione di uno dei settori più critici della città corallina: la gestione dei rifiuti. Dopo la chiusura, nel giro di una notte, del punto di raccolta ai piedi della SS. Trinità a via Circumvallazione, molti cittadini sono rimasti “orfani” di qualunque altra comunicazione in merito: arrivati con le auto cariche di divani e suppellettili davanti ai cancelli chiusi di quella che era diventata una discarica sotto mentite spoglie le reazioni di sconforto sono state le più diverse. I più pazienti sono tornati a casa con la “monnezza” sul portapacchi, i più indisciplinati sono tornati a Salita Annunziazione nottetempo – e non solo – per abbandonare di tutto e di più sulla strada.

Un’area che non è mai stata una soluzione definitiva: nei piani del comune, lo spazio sotto all’ex punto vaccinale doveva diventare un giardinetto, un piccolo polmone verde nel pieno centro cittadino. Ed è quello che promette di fare il sindaco Mennella, dopo la bonifica e la rimozione di cassoni e quintali di materiale ancora giacente.

Cinque giorni a settimana per depositare ingombranti, il martedì i RAEE

Intanto, sono ufficialmente arrivate le nuove indicazioni sulla gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): i cittadini torresi dovranno portarli nel nuovo punto di raccolta itinerante posizionato nel parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi, meglio noto come parcheggio La Salle. Si tratta di un punto di raccolta mobile e per il deposito bisogna rispettare i seguenti giorni ed orari: gli ingombranti si buttano il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19; il sabato dalle ore 8 alle ore 11.

Il martedì è il giorno di deposito dei rifiuti elettronici, ma occhio al calendario: ogni settimana si può smaltire una tipologia di prodotto. Il primo martedì del mese si possono conferire frigoriferi e congelatori, il secondo martedì gli altri grandi elettrodomestici (lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie), il terzo martedì di ogni mese mese si possono buttare esclusivamente le TV ed il quarto martedì di ogni mese è riservato allo smaltimento di piccoli elettrodomestici come phon, tablet, e PC.

Si possono buttare 3 pezzi per volta e serve il codice fiscale

Per limitare il servizio alle sole utenze domestiche, evitando che possano approfittarne aziende e “smaltitori improvvisati” in cerca di guadagni illeciti, il deposito di ingombranti può essere effettuato solo per un massimo di 3 pezzi a persona e soltanto con l’esibizione del codice fiscale dell’intestatario dell’utenza TARI. Stando a quanto ancora riportato sul sito di Velia Ambiente, la società che si occupa della gestione NU a Torre del Greco, continua ad essere attivo il numero verde 800.993984 per la prenotazione del ritiro degli ingombranti al proprio domicilio: un servizio sul quale, per onor di cronaca, sono arrivati feedback tutt’altro che positivi nel corso degli ultimi anni.