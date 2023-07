A seguito del crollo del palazzo avvenuto ieri a Torre del Greco, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo, fare luce sull’accaduto e invocare una messa in sicurezza degli edifici collocati in zona.

Borrelli a Torre del Greco dopo il crollo del palazzo

Poco dopo le 11 della mattinata di ieri, la palazzina di Corso Umberto I si è sgretolata in pochi istanti, causando il ferimento di tre persone. Tra queste Francesca Pia, una ragazza di 19 anni trasferita d’urgenza nel reparto di terapia intensiva. Stando agli ultimi aggiornamenti, per fortuna la giovane sta meglio ed è fuori pericolo.

Ancora non sono state accertate le cause del crollo: l’ipotesi più plausibile pare essere quella di una possibile infiltrazione d’acqua che avrebbe danneggiato l’intero stabile, fino a decretarne il cedimento. Il deputato Borrelli, giunto sul luogo, avrebbe ottenuto altre informazioni, mettendosi in contatto direttamente con l’amministratore della palazzina.

“In attesa di conoscere le cause e le eventuali responsabilità del crollo della palazzina di tre piani avvenuto a Torre del Greco, chiediamo che sia subito avviato un monitoraggio puntuale delle condizioni dei palazzi circostanti al luogo del crollo e si proceda con l’immediata messa in sicurezza. Abbiamo parlato con l’amministratore del palazzo che è crollato che ci ha raccontato una storia allucinante“ – ha spiegato Borrelli.

“Il proprietario dell’appartamento da cui sarebbe avvenuto il cedimento strutturale prima per una perdita d’acqua e successivamente con il collasso dell’immobile, da 20 anni sarebbe andato via da Torre del Greco e non avrebbe voluto pagare le quote condominiali per i lavori straordinari dell’edificio che poi ha ceduto”.

“Abbiamo fatto un sopralluogo nelle stradine limitrofe e la situazione è davvero preoccupante. Tanti palazzi e abitazioni sono in condizioni preoccupanti e servono delle verifiche statiche. Per questo insistiamo con la norma che istituisca il fascicolo del fabbricato obbligatorio, un insieme di documenti e informazioni che riguardano un immobile, sia esso residenziale, commerciale o industriale. Questo episodio è accaduto a pochi anni e a pochi chilometri di distanza dalla tragedia di Torre Annunziata dove nel crollo di un palazzo morirono 8 persone tra le quali 2 bambini” -ha concluso.

Insieme al deputato anche i referenti di Europa Verde di Torre del Greco Antonio Borrelli, Michele Lunella e Giuseppe Speranza che hanno seguito lo sviluppo della situazione, incontrando diversi cittadini e sfollati.