Turris, doppia ufficialità: Daniele Franco e Gianluca D’Auria firmano un biennale

La Turris annuncia Gianluca D’Auria e Daniele Franco. L’ala è chiamata a prendere la difficile eredità lasciata da Vito Leonetti, mentre il centrocampista torna a Torre del Greco per la terza volta nella sua carriera. Il classe 1996 ex Carrarese ed Imolese tra le altre, si lega alla squadra di Torre del Greco con un biennale. Per Daniele Franco invece si tratta del ritorno definitivo a Torre del Greco. Il centrocampista ex Avellino firma anche lui fino al 2025 ed è pronto a ritornare ad essere il beniamino dei tifosi. Entrambi i calciatori hanno rilasciato anche le prime dichiarazioni.

Il comunicato della Turris e le parole di Franco

Questa è la nota ufficiale rilasciata dal club corallino sul “Franco atto terzo”: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall’Avellino il calciatore Daniele Franco. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2025.Daniele torna nuovamente a vestire la maglia rosso corallo dopo la parentesi in prestito da gennaio fino al termine dello scorso campionato. Franco aveva già precedentemente fatto parte della nostra squadra dalla serie D fino al secondo anno di Lega Pro prima della breve esperienza all’Avellino per poi fare nuovamente ritorno, inizialmente in prestito nella sessione di mercato invernale 2023, nella città del corallo.

Le sue parole: “Ho voluto fortemente ritornare a Torre del Greco – spiega il regista classe 1994 – perchè ho sentito piena fiducia da parte della società e di tutto lo staff tecnico. Sono contento di poter riabbracciare anche i tifosi che nutrono grande affetto verso i miei confronti. Darò fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia e questo popolo innamorato dei colori rosso corallo. Sono tornato con la convinzione che quest’anno possiamo divertirci grazie anche all’arrivo di mister Caneo”.

Bentornato Daniele!

Il comunicato della Turris e le parole di D’Auria

Questo è il comunicato della Turris pubblicato in mattinata sul proprio sito e sui propri canali social. Nella nota ci sono anche le prime dichiarazioni dell’esterno: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Gianluca D’Auria. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2025. D’Auria, classe 1996, cresce nel settore giovanile del Napoli per poi fare esperienza nel campionato di serie D con il Neapolis Mugnano e poi F.C. Francavilla. Dal 2016/17 gioca costantemente in Lega Pro dove ha indossato le maglie di Monopoli, Lucchese, Juve Stabia, Siena, Carrarese ed in ultimo Imolese.

Queste le parole del nostro nuovo acquisto: “Sono davvero molto contento di aver firmato con la Turris. Sono molto carico e voglioso per questa nuova avventura. Sono sicuro che faremo grandi cose. Benvenuto Gianluca!”.