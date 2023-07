A Torre del Greco una delle 10 pizze più buone del mondo: “Terra Mia” di Quadrato Gourmet

A Torre del Greco si fa una delle 10 pizze più buone al mondo. La pizza Terra Mia di Luigi De Leo, titolare della pizzeria Quadrato Gourmet di via Nazionale 218, è nella top ten nella selezione Pizza Contemporanea presentate in gara al Trofeo Caputo 2023 che si è svolto nell’ambito del Pizza Village che si è svolto alla Mostra d’Oltremare a Napoli dal 19 al 21 giugno.

Terra Mia di Quadrato Gourmet tra le 10 pizze migliori al mondo

La pizza Terra Mia di Luigi De Leo è fatta con scarola riccia a crudo, olive nere, pomodorino semi dry, capperi, papaccelle, caciocavallo dei Monti Lattari, tarallo napoletano sbriciolato. Un insieme di prodotti di eccellenza provenienti dalla Campania: la creazione di De Leo è un simbolo della bontà e della qualità delle materie prime della nostra regione, che vengono valorizzate e sublimate in un capolavoro del gusto.

Chi è Luigi De Leo di Quadrato Gourmet

Quadrato Gourmet di Luigi De Leo è la prima pizzeria gourmet di Torre del Greco e della fascia costiera vesuviana. È un tempio della pizza che è il risultato di un lungo percorso cominciato quando De Leo era un bambino ed ha cominciato a muovere i primi in questo mondo quando era un bambino, aiutando suo padre nell’attività di famiglia. È stato educato con la farina, un elemento che nel corso della sua vita ha studiato, analizzato, sviscerato fino a diventare uno dei massimi esperti del settore, vantando collaborazioni con alcuni dei brand più noti e importanti al mondo come Gambero Rosso e Rosso Pomodoro, fino a diventare direttore ai tempi d’oro di Fratelli La Bufala e soprattutto istruttore tecnico di Molino Spadoni, uno dei più grandi e rinomati in Italia.



Dopo essersi arricchito in un pellegrinaggio che lo ha portato in giro per l’Italia e fuori dai confini nazionali, Luigi De Leo è tornato alle origini, decidendo di investire nella sua Torre del Greco. Nel 2006 ha aperto Pizza al Quadrato e nel 2014 Pizza al Quadrato 2. Il terzo capolavoro è Quadrato Gourmet, nata nel 2022, dove mette a frutto tutta la sapienza accumulata nei decenni, tutte le profonde conoscenze di materie prime e processi chimici e fisici.

Il segreto è l’impasto

Saperi che sono essenziali per preparare un impasto ultra leggero, preparato a partire dagli ingredienti tradizionali – farina, acqua, sale e lievito – ma combinati secondo regole e procedimenti precisi. Tutto viene curato nei minimi dettagli, dalla scelta dell’acqua (la durezza, il PH) alla temperatura dell’impasto stesso che viene tenuta costante, oltre alle diverse tipologie di farina che mescolate danno delle caratteristiche nutrizionali e di sapore uniche.

