Rifiuti a Torre del Greco, dopo il caos dell’ultimo weekend il sindaco Luigi Mennella chiarisce i dubbi: nessun cambiamento, per ora, alle abitudini dei torresi. Si parte da settembre e solo con una corretta informazione alla città.

Rifiuti, a Torre del Greco si cambierà (forse) a settembre: Mennella fa chiarezza

Nulla è cambiato: questa sera, i torresi dovranno buttare vetro e indifferenziata, come ogni altro lunedì. I dubbi che hanno attanagliato i più attenti alla tematica della raccolta differenziata durante l’ultimo weekend sembrano chiariti, almeno per il momento. Contrariamente a quanto annunciato dall’assessore all’ambiente Antonio Ramondo durante l’intervista ai nostri microfoni di venerdì 28 luglio, la città può godersi il mese di agosto con il vecchio calendario di conferimento disponibile sul sito del comune e della Velia Ambiente. Nulla cambierà prima di settembre e soprattutto senza un’adeguata campagna informativa verso i cittadini.

A sgomberare il campo da dubbi e perplessità che negli ultimi giorni hanno interessato il settore Nu, è il sindaco Luigi Mennella. Il primo cittadino spiega come “sia in corso da parte dell’amministrazione comunale, attraverso il lavoro portato avanti dall’assessore al ramo, Antonio Ramondo, e dagli uffici preposti, la redazione di un nuovo programma di deposito quotidiano delle singole frazioni” ma che lo stesso “partirà non prima della prima decade di settembre e sarà comunque preceduto da un’adeguata campagna informativa che riguarderà la città“.

“L’idea di passare al conferimento quotidiano monomateriale – prosegue il sindaco di Torre del Greco – è una delle ipotesi in campo ed è ritenuto tra gli elementi utili a rilanciare la raccolta differenziata nella nostra città, raccolta arrivata negli ultimi tempi a percentuali deprimenti”.

Aumenti Tari perché differenziamo poco: ma anche scarsa programmazione

La scarsa percentuale di differenziata, unita alla carenza di programmazione degli scorsi anni, sono le principali cause degli aumenti Tari annunciati nei giorni scorsi: un paradosso per i cittadini che subiscono l’ennesima stangata a fronte di un servizio decisamente discutibile: “Questo (le scarse percentuali della differenziata) va a riflettersi purtroppo sui costi complessivi del servizio, che a causa del pessimo lavoro degli ultimi anni sono ulteriormente aumentati, come del resto stabilito dalla passata amministrazione comunale in una delibera del 2022 che approvava i rincari della Tari spalmati per i tre anni successivi, rincari che vanno a gravare ancora una volta sulle tasche dei torresi. Siamo al lavoro per invertire la rotta, per puntare a costi più contenuti e ad un servizio che sia più efficace” prosegue il sindaco.

Ultima precisazione in merito alle auto con altoparlanti che negli ultimi giorni stanno transitando in città: “Si tratta di un’iniziativa concordata con la ditta – conclude Luigi Mennella – e che serve solo a ricordare alla cittadinanza quali frazioni si depositano in quel determinato giorno, oltre a ribadire gli orari di conferimento. Un servizio ritenuto utile, che non modifica certo il calendario già noto alla stragrande maggioranza dei torresi”.